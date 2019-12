Maria del Mar Bonet acomiada l'extensa gira de «50 anys d'escenaris» amb un recital íntim a Barcelona

Maria del Mar Bonet ha –gairebé- acomiadat la gira de celebració de '50 anys d'escenaris' aquest divendres amb un concert a Barcelona. Fidel al recital de petit format que ha caracteritzat bona part d'aquests tres anys de celebració, l'escenari escollit ha estat l'Auditori de La Pedrera i l'acompanyant, Borja Penalba.

Un altre ple per a la cantant mallorquina i la seva insaciable carrera artística, endegada ara ja fa més de 50 anys. I com en les desenes de concerts que ha ofert amb aquest motiu des del desembre de 2016, avui també ha entonat moltes de les cançons que formen part del seu més de mig segle sobre els escenaris. Després d'avui, només quedaran dues cites de la gira en l'agenda de Bonet: Malgrat de Mar i Palma, el gener de 2020.

Els dies 21 i 22 de desembre de 2016 Maria del Mar Bonet va començar la gira '50 Anys d'Escenaris' al local Els Lluïsos d'Horta. Tres anys després, i novament a Barcelona, la cantant ha ofert un dels concerts de cloenda d'aquesta llarga celebració. "Ja fa uns quants anys que celebrem 50 anys, així que ja comencen a ser masses; hem decidit començar una nova etapa de 50 anys", ha dit una irònica Bonet al públic a manera de benvinguda.

A l'Auditori de La Pedrera, i amb les 250 localitats exhaurides, Bonet ha ofert un recital amb moltes de les cançons que formen part del seu extens repertori, de 32 àlbums. "No ho podem cantar tot", ha assumit aquesta nit. Un cançoner variat que l'artista mallorquina ha estat repassant en més de cinquanta anys d'escenaris a molts pobles i ciutats de Catalunya, les Illes, del País Valencià, a capitals de l'Estat Espanyol i també a l'estranger, amb visites a Grècia, Itàlia, Tunísia i Egipte.

El repertori aquesta nit ha inclòs composicions pròpies com 'Sempre hi ha vent', 'La dansa de la primavera' o 'Què volen aquesta gent'. També poemes musicats de Vicent Andrés Estellés '('Les Illes') o Miquel Costa i Llobera ('El pi de Formentor'), així com altres clàssics de la seva trajectòria com 'El cant de la Sibil·la' (que tot just va entonar el 24 de desembre -per última vegada, ha dit- a l'església de la Bonanova de Barcelona), 'L'amor és mar desfeta-Digues amic', del llibre de Verdaguer 'Perles del Llibre d'Amic e Amat', de Ramon Llull, o 'Em dius que el nostre amor', de Joan Vergés i Toti Soler. Bonet també ha regalat el públic amb un parell de cançons nadalenques, com la tradicional catalana 'El noi de la mare'.

Bonet ha comptat avui amb la complicitat de Borja Penalba, la veu i la guitarra del qual han acompanyat la mallorquina en incomptables vegades en els darrers anys i també en alguns concerts d'aquesta gira. "Per mi és un honor estar aquí amb ell. Ja fa un temps que fem coses junts i m'agrada molt tenir-lo de company, en escenaris com aquest, en què estàs tan a prop de tothom... Ell canta tant bé i m'agrada molt com fa música", l'ha lloat des de l'escenari.

El concert a l'Auditori de La Pedrera és el tercer dels quatre recitals de 'cloenda' de la llarga gira de celebració dels 50 anys de trajectòria artística de Bonet. El primer d'aquests va ser a Terrassa el 21 de desembre. Avui s'ha 'acomiadat' de Barcelona, i queden encara concerts a Malgrat de Mar, l'11 de gener, i el darrer, a Palma, el 15 de gener.

Pel que fa a la gira, va arrencar a finals del 2016 i des d'aleshores ha recorregut una cinquantena de poblacions catalanes i ciutats de la resta de l'Estat. A l'estranger, Bonet ha portat la celebració fins a Grècia, Tunis, Itàlia i Egipte.

En paral·lel als concerts de commemoració, Maria del Mar Bonet també ha celebrat l'efemèride fent repàs de la seva extensa trajectòria amb una sèrie d'esdeveniments. Primer es va publicar la seva primera biografia autoritzada, 'Intensament' (Ara llibres, 2017), escrita pel periodista musical Jordi Bianciotto. Posteriorment va protagonitzar la pel·lícula documental 'Maria del Mar', dirigida per Joan López Lloret i coproduïda per Som Bat a Bat i Televisió de Catalunya. Finalment, aquest 2019, el Palau Robert li va dedicar l'exposició 'Maria del Mar Bonet als ulls de Toni Catany', el fotògraf mallorquí.