L'erotisme de Montse Capel torna amb una exposició d'autoretrats dels darrers anys

Look at me, detall de la imatge promocional MONTSE CAPEL

«L'erotisme és una barreja entre el físic i la personalitat» assenyala l'artista Montse Capel, Moon, citant Ellen Von Unwerth, una de les seves fotògrafes més admirades. «A les meves imatges, treballo no només l'estètica, sinó l'actitud depenent de l'argument que vulgui tractar en la fotografia». Per Capel no només és important jugar amb aquesta part estètica, sinó viatjar al passat a través de la fotografia: «Un passat que jo mateixa em creo», assegura. «Encarno el personatge principal de les fotografies, per això busco espais i localitzacions on pugui desenvolupar una història oberta, perquè la interpretació de la imatge va a càrrec de l'espectador». Amb aquesta premissa i per acomiadar l'any, Capel exposa a l'espai Ferro Calent de Girona una sèrie d'autoretrats dels últims anys, My name és Moon, que s'ha inaugurat aquest passat divendres.

Ja fa anys que la jove figuerenca Montse Capel, Moon, demostra el seu talent, sobretot a través de la modalitat de l'autoretrat, amb la qual s'ha donat a conèixer especialment. Sovint s'inspira en històries reals, «que em criden l'atenció o perquè d'alguna manera em sento identificada» i cita el cas d'una pintura: Madame X de John Singer Sargent: «L'obra mostra el retrat de Virgine Amélie Avegno Gautreau, una dona de la burgesia parisenca molt jutjada i sentenciada socialment a causa dels prejudicis de la societat del segle XIX. Apareixia en una posició sensual però pudorosa i això va generar un gran escàndol. El pintor va haver de canviar el nom del quadre per Madame X a petició de la mare i fugir del país per aquests fets». Com autoretratista es va sentir identificada: «Tot i que ja no estem al segle XIX, em trobo amb situacions on la censura i els perjudicis de la gent encara estan molt vius». De fet una de les fotografies de la mostra homenatja precisament Virgine Amélie i el pintor.

En aquesta ocasió, presenta una sèrie de vuit autoretrats en blanc i negre realitzats entre el 2014 i el 2019. «No es tracta d'una sèrie tancada, sinó de fotografies independents amb una connotació provocadora, sensual, on hi ha una part d'espontaneïtat i d'idea calculada». Per a Capel: «L'autoretrat és una manera innata d'expressar-me, de parlar de temes socials, històrics, polítics o personals... d'evocar la meva admiració per altres artistes». Durant la inauguració de l'exposició que acull l'espai Fer­ro Calent, situat al carrer dels Mercaders de Girona, es podrà gaudir de l'actuació de la pianista i cantant Marta Sunyer i es comptarà amb la col·laboració especial de Xavi Pujol, l'empordanès que està al darrere de la cervesa artesana Limbik de Figueres, i que oferirà una degustació.