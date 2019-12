Berni Pajdak publica 'El Gran Circ Iris', un exemple de superació, respecte i empatia

Berni Pajdak, traductora i autora de llibres infantils, ha publicat amb Editorial Cal·lígraf El Gran Circ Iris, un conte il·lustrat per Silver Rios, amb imatges acolorides i alegres que transportaran el petit lector a la història entranyable del seu protagonista, en Toni, un noi tímid, amb molt de talent, que va en cadira de rodes i és un apassionat del món del circ i del dibuix. La seva germana Sara l'ajudarà a acomplir un dels seus grans somnis: poder-se convertir en el protagonista d'una actuació de circ.

El Gran Circ Iris és un conte adreçat a nens d'entre 5 i 10 anys que destil·la humor, sensibilitat, i respecte, i que aborda amb subtilesa el problema de la discapacitat infantil. «Tractem la cadira de rodes com una metàfora d'alguna cosa que pot impedir-nos realitzar el nostre somni, molts nens podran sentir-se identificats amb els protagonistes del conte» explica l'autora, filòloga polonesa, establerta a Sant Pere Pescador.

El projecte –que va comptar des del principi amb el suport de Grup Mifas i especialment de la directora del Centre de Dia Pere Llonch, Carme Teixidor– està dedicat a donar suport als nens amb diversitat funcional, i també als seus germans, i als seus pares, que de vegades no tenen a casa les eines necessàries per treballar amb els seus fills, fràgils emocionalment i físicament: «Aposto per la didàctica emocional i pel conteteràpia, proposant un missatge que faci reflexionar». El llibre «és una eina per treballar també la intel·ligència emocional» i s'acompanya d'una guia didàctica elaborada per la mateixa autora, Berni Pajdak, juntament amb la biblioterapeuta Roksana Kocio?ek – Kaszy?ska i Silver Rios.

La primera presentació va ser a l'Institut Cervantes de Cracòvia. Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat també es va fer una signatura de llibres a Girona amb representants de l'empresa Válida sin barreras, que s'ha sumat al projecte d'aconseguir una societat més inclusiva, plena d'empatia i tolerància. «Cada un de nosaltres som una peça imprescindible i cal unir-les per construir una societat respectuosa i satisfactòria per a tothom». El caràcter social del projecte també va engrescar l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, i ha comptat amb la col·laboració de l'empresa Creactive. Sílvia Soler l'ha traduït al català i Cristina Bota Oliveras és l'autora de la cançó d'El Gran Circ Iris.