Peralada renova la presentació del Pessebre Vivent

«A Peralada, no entenem el Nadal sense pessebre». Així ho reconeix el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Peralada, Miquel Brugat. Un centenar llarg de veïns del poble, Vilanova de la Muga i altres persones estretament lligades al municipi, també ho deuen creure perquè any rere any s'hi bolquen. I ja en són trenta-vuit. Les representacions, que van començar diumenge passat i que es repetiran els dies 25, 26 i 29 de desembre i 1 de gener a les 7 de la tarda, tenen com a novetat enguany una renovació de la presentació, apostant per una combinació entre la modernitat i la tradició, i alguns detalls diferents en alguns quadres d'oficis.

Miquel Brugat explica que la presentació d'aquest any l'escenifiquen tres actors tot encarnant els papers dels dimonis principals –Satanàs i Lucífer– i, per descomptat, l'Arcàngel Miquel. Aquesta primera escena, amb la qual es dona la benvinguda als assistents, és de curta durada però alhora també intensa. Les veus són en off, però tenen el valor que són les dels mateixos actors gravades uns dies abans. El regidor comenta que són conscients que el pessebre vivent «és una activitat molt familiar i hem buscat crear aquella connexió amb l'actualitat», cosa que en potencia la qualitat del resultat. Així, s'ha jugat amb l'escenografia, els efectes i els diàlegs. La presentació, que dura uns cinc minuts, té lloc en el mateix escenari del Festival d'estiu, quelcom que, diu Brugat, dona moltes possibilitats.

El mercat, l'espai més viu

D'altres modificacions que copsarà el visitant seran més subtils i tenen a veure amb detalls dels quadres on es representen oficis antics al mercat, un dels espais «més vius i amb més moviment» de tot el pessebre, com remarca Brugat. Aquí, el públic pot veure oficis com el cisteller, les filadores, les remeieres, el picapedrer, el ferrer, la castanyera, entre altres.

Tirar endavant una representació com aquesta, que mou un elenc no professional tan gran, no és fàcil. Fa un mes llarg que es van començar els preparatius per anar adequant l'espai. També les dones del poble, que s'encarreguen del vestuari, ja l'estan posant a punt. Enguany no hi haurà vestits nous que se sumin als més de dos-cents que ja disposen, alguns d'ells amb trenta anys d'història. Tot el vestuari es custodia a l'edifici de les antigues escoles. Per la seva banda, tot l'apartat d'escenografia es preserva en una nau municipal i no és fins unes setmanes abans de les representacions que no es fa la posada a punt.

El pessebre de Peralada forma part de l'associació coordinadora de pessebres vivents de Catalunya. És un dels més antics que es fan a la comarca. El fet d'escenificar-se als jardins del Castell li atorga un valor que els visitants, petits i grans, aprecien. Val a dir que l'entrada és just davant de l'aparcament de Sant Sebastià, el d'accés al centre històric.