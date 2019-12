Els Pastorets tornen de la mà del Grup de Teatre de Roses el 26 i 29 de desembre

Un Nadal més arriba la representació d' Els Pastorets a càrrec del Grup de Teatre de Roses (GTR). Així, el Teatre Municipal va acollir, diumenge passat, la primera de les tres representacions de l'obra –també es fa per Sant Esteve i el 29 de desembre– la versió modernitzada i en català dels Pastorets d'Olot. Les sessions es fan a dos quarts de set del vespre.

Unes cent vint persones, entre actors, muntadors, cosidores i altres, participen aquest any en aquesta «obra de gran format que s'ha convertit ja en el planter del grup», destaca el director Jaume Sastre. L'elenc assaja des de l'octubre i que, tot i els anys, continua mantenint i fins i tot incrementant el públic, reconeix Sastre.

Aquest any, la representació no inclou massa canvis, però sí que hi ha actors que fan nous papers, i alguna variació en l'escena de l'infern i pel que fa al vestuari. De cara a l'any que ve, «volem que hi hagi una renovació dels personatges centrals de l'obra».

Reestrena pel març



Així, a més de la tradicional representació d'Els Pastorets que el grup interpreta cada Nadal, la companyia rosinca pujarà de nou a l'escenari amb la reestrena de l'obra Animals de companyia, d'Estel Solé, el mes de març vinent. Amb aquesta proposta, la companyia va iniciar, l'octubre passat, una nova etapa després d'un relleu generacional, on Jaume Sastre, amb llarga trajectòria dins la companyia, assumia la direcció del grup. Es tracta d'una comèdia realista tan amarga com la vida mateixa que posa en relleu la falsedat de les relacions entre amics, les esquerdes, les falses aparences que amaguen rancúnies, traïcions i enveges de tota mena. L'argument gira entorn la vida de la Beth i com aquesta canvia de cop quan la seva parella accepta una feina a Sidney.

Animals de companyia és la primera obra d'Estel Solé que va ser representada per primera vegada en el menjador de casa d'una amiga seva. Està pensada per ser portada a escena en diferents formats. Pel que fa al seu muntatge, el Grup de Teatre de Roses ha creat una escenografia que representa un menjador-sala d'estar, però podria representar-se igualment amb una taula i quatre cadires.