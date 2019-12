«El primer Nadal dels pastors» torna a La Cate de Figueres després de divuit anys

Era l'any 1923 quan es va estrenar « El primer Nadal dels pastors», de mossèn Rossend Fortunet. Va ser en un modest local que el Patronat de la Catequística tenia al carrer Álvarez de Castro. L'èxit va ser tal que es van ampliar funcions al Teatre Principal. No va ser fins nou anys més tard que no es representaren a la seu actual de La Cate, espai on aquest dijous, a les 6 de la tarda, retornen després de divuit anys. Ho fan amb «il·lusió», però també empesos per la necessitat de replantejar l'espectacle, sent fidels als orígens però amb voluntat d'innovar, davant la disminució constant de públic viscuda els darrers anys.

«Nosaltres ho veiem com una oportunitat», reconeix el director de l'espectacle, Ernest Ollero. Ell ha estat el responsable de dissenyar el nou projecte que els socis de l'associació en assemblea han avalat. És cert que hi havia, inicialment, «una certa por al canvi» però la realitat s'imposava. «Seran els mateixos Pastorets de sempre, però amb un aire diferent», assegura el director. Aires nous que tenen per objectiu sacsejar el muntatge i preparar-se per celebrar, el 2023, el centenari d'una obra qualificada de bé cultural d'interès local.

El primer gran canvi que copsarà el públic és que el director ha apostat per fer un joc escenogràfic creant diferents nivells. Així, si en el Teatre El Jardí les escenes eren molt planes i el joc escènic reduït, les dimensions més abastables de La Cate permeten una millor integració del públic dins el desenvolupament de l'acció. «Es tracta de trencar la quarta paret» i fer-lo més partícip.

L'altre punt positiu és la millora substancial del so. Les grans dimensions del Teatre El Jardí feia impossible que poguessin utilitzar microfonia, ja que l'obra té moltes parts cantades i la veu es perdia o no s'entenia els actors. A La Cate, això no passarà. «Estarem molt més còmodes en l'àmbit acústic i facilitem als actors i actrius arribar a la platea», confirma Ollero. De fet, el canvi s'agrairà perquè ajudarà a entendre millor i no perdre's. Hem de tenir en compte que es tracta d'un text difícil, antic.



Ollero reconeix que tothom està vivint aquest moment amb eufòria. El cert és que tot l'elenc ha anat als assajos, ja que el replantejament del muntatge ho obligava. «Calia reciclar-se», diu el director, que és conscient que representen una obra que beu d'uns orígens religiosos, però que «no deixa de ser una història, una llegenda, un espectacle de cultura popular que cal potenciar». Les representacions es faran el 26, 28 i 29 de desembre i el 4 de gener a les 6 de la tarda.