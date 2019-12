La mirada sensible d'Andrea Bolcato visibilitza la vocació i el rol del cuidador, a l'Altem

Quan el fotògraf Andrea Bolcato, de Sant Pere Pescador, va decidir dedicar el seu treball de fi de curs del Grau de fotografia a la feina del cuidador professional, les llars tutelades de la Fundació Altem van obrir les portes. L'artista ha retratat aquesta intimitat amb la màxima delicadesa, normalitzant «la feina invisible del cuidador professional i el seu dia a dia donant suport a persones amb diversitat funcional, per fer valdre la seva feina i mostrar la seva importància», ha remarcat l'artista. Divendres passat va inaugurar a la seu de la Fundació Altem el resultat del seu projecte Més enllà del compromís amb el qual ha quedat finalista del 18è Premi Joves Fotògraf(e)s, impulsat per l'Inspai i s'espera que sigui itinerant els propers mesos per diferents entitats.

L'objectiu de donar a conèixer a la societat tant la part més tècnica com emocional d'aquesta feina i poder trencar possibles prejudicis que hi ha per part de la societat, s'ha complert amb escreix. L'autor ha estat capaç de transmetre a l'espectador, a través de la seva fotografia, «la feina que els cuidadors fan d'acompanyament, d'estar present, perquè la gent pugui viure en una llar el seu dia a dia, però sobretot parla de normalitat» ha destacat Lluís Vila, director del Servei de Llars Residència de l'Altem a l'hora de presentar la Mostra.

L'artista Andrea Bolcato

Per a l'artista, l'essència d'aquesta feina és compartida per tota mena de cuidadors, però en el seu cas, però, s'ha centrat només en els cuidadors professionals especialitzats a tractar persones amb discapacitat o malaltia mental, explica: un treball que no tothom vol fer i que mereix més visibilitat. «A més, em centro en la figura del cuidador pel fet que normalment aquestes persones són invisibles. Tota l'atenció sempre recau a sobre els pacients, deixant al marge la significació i la constància que tenen aquestes persones que els atenen».

Amb la càmera en mà, amb prudència i el màxim de respecte, perquè les persones que habiten aquestes llars no sentissin envaït el seu espai, Bolcato ha sabut copsar la quotidianitat del seu dia a dia, les relacions personals, l'essència d'una llar, al llarg d'un procés d'aprenentatge intens, emotiu i enriquidor, ressalta. Al darrere d'aquests moments, que retrata en blanc i negre, cada imatge deixa veure la càrrega que els monitors i la responsabilitat que tenen els cuidadors sobre les seves espatlles. «És una feina que absorbeix moltes forces, tant físiques com mentals i on, tot i les dificultats, els professionals també han de saber desconnectar i carregar piles per tornar a donar el millor d'ells mateixos cada dia. Una feina que mereix ser observada amb atenció perquè el monitor o cuidador es col·loca a disposició d'un col·lectiu social únic que necessita persones amb aquesta vocació» destaca Bolcato.

El fotògraf va escollir col·laborar amb la Fundació Altem per la meva proximitat geogràfica i també «per la relació personal que hi tinc, ja que un familiar meu és usuari d'aquest servei», ha explicat. Altem és una entitat sense ànim de lucre i una referència a la comarca.