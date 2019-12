El Cor Geriona actua al Teatre Jardí de Figueres en benefici de Xaropclown

El Cor Geriona, conegut per ser finalista al programa de TV3 Oh Happy Day el 2013, és un cor gironí de veus blanques format per setze noies sota la direcció d'Imma Pascual. Aquest Nadal ofereix un concert ben especial el divendres 27 a les vuit del vespre al Teatre Municipal el Jardí de Figueres, ja que cantarà de manera totalment solidària a favor de l'ONG Xaropclown, pallassos d'hospital que visiten els nens i les nenes hospitalitzats a casa nostra per tal que millorin el seu estat anímic gràcies a l'humor.

Amb més de quinze anys de trajectòria, el repertori del Cor Geriona recorre des de la música clàssica fins a cançons populars, passant per bandes sonores i espirituals negres. En els darrers anys, ha estat nomenat Cor Oficial de l'Auditori de Girona. «Aquest concert és molt important perquè aquesta mena d'accions ens ajuden a donar visibilitat al servei que fem a l'Hospital de Figueres i també serveixen per sensibilitzar la població i apropar a la gent aquesta classe de serveis que serveixen per humanitzar l'espai hospitalari» explica Alondra Banderas, responsable de comunicació i captació de fons de l'associació.



Entrades anticipades

Les entrades es poden adquirir exclusivament de manera anticipada a través del web de Xaropclown i tots els beneficis de la venda aniran íntegrament destinats a donar suport al servei que ofereixen a l'hospital de Figueres. El preu de les entrades és de 12 euros amb gratuïtat per als menors de 3 anys.

Els pallassos d'hospital de Xaropclown, associació creada fa 12 anys, visiten cada setmana els pacients pediàtrics de l'Hospital Josep Trueta de Girona, i, de manera quinzenal, els de l'Hospital de Figueres. També alleugen l'estada a persones grans a través del riure i de l'humor al centre sociosanitari Bernat Jaume. L'ONG Xaropclown, a més, celebra el seu primer aniversari fent riure els pacients més petits de l'Hospital de Figueres, fet que va ser possible gràcies a donacions privades i a l'Ajuntament de Figueres. Per això, Xaropclown fa una crida a tota la població de la comarca de Girona per tal d'omplir el Teatre, per una bona causa. També l'Aula de Teatre de Figueres, compromesa en l'educació en valors, ha fet que XaropClown sigui l'entitat beneficiària de la mostra d'hivern de l'alumnat de l'ATEB de manera que, aquest any, els beneficis de la taquilla inversa es destinaran a aquesta associació. La mostra va tenir lloc dissabte passat.