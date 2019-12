Presenten l'exposició més important sobre Dalí a Moscou

La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, ha presentat aquest matí, a la seu del Russia Today, l'exposició Salvador Dalí. Magic Art que s'exhibirà, del 25 de gener al 25 de març, al Manège, el major centre expositiu de Moscou. La mostra és considerada un gran esdeveniment si tenim en compte que es presenta unes cent vuitanta obres de l'artista figuerenc, una selecció mai vista abans a Rússia. Segons ha explicat Vladimir Voroixenko, director general de la Fundació The Link of Times, s'espera que l'exposició sigui tan o, fins i tot, més exitosa que les dedicades anteriorment a Frida Kahlo i Diego Rivera.



Vladimir Voroixenko també ha destacat la col·laboració de 10 anys amb la Fundació Dalí, que es va iniciar amb una mostra retrospectiva celebrada al Museu Puixkin l'any 2011. Per la seva part, Alexander Kibovsky, ministre de Cultura del Govern moscovita i cap del departament de Cultura de la ciutat ha assenyalat que aquest és el segon projecte en què el departament col·labora amb The Link of Times. L'Ajuntament de Moscou aporta suport logístic per acollir un gran nombre de visitants en les instal·lacions més demandades de la ciutat. En aquest sentit, preveu que hi acudiran molts moscovites però també gent de tot del país així com turistes d'arreu del món perquè les dates en què se celebrarà -entre el 28 de gener i el 25 de març- la ciutat tradicionalment rep molts visitants.

El Manège és un edifici emblemàtic i prestigiós, les despeses del qual queden assumides per l'Ajuntament. És aquest un bon exemple de col·laboració público-privada que ja ha donat fruits en el passat i que en seguirà donant. Kibovsky ha destacat: «L'objectiu principal de la cooperació entre The Link of Times i el departament de Cultura moscovita és difondre el patrimoni que ens ha estat llegat entre els nostres patriotes però també entre el públic mundial que ens visiti, alhora que els donem a conèixer els majors exponents de l'art contemporani». El ministre ha rememorat la visita que va fer a una exposició de Dalí en temps soviètics, als anys vuitanta. Així, ha recordat haver fet llargues cues per poder accedir-hi i, un cop a dins, haver quedat impressionat per les obres. Dalí provocava, al seu parer, un xoc cultural. En aquells anys, se n'havia sentit a parlar però veure les obres en directe suposava un gran impacte i una sorpresa. El ministre rus, doncs, ha convidat tothom a visitar no tan sols la futura mostra sinó també el Teatre-Museu Dalí de Figueres. Dalí segueix provocant creativament les noves generacions, públics de totes les edats. «Estarem al mateix nivell que la resta de grans ciutats mundials», ha afegit.



La col·laboració de l'ambaixada espanyola

Fernando Valderrama, ambaixador d'Espanya a la Federació Russa, ha assenyalat que era un plaer col·laborar en un projecte d'aquesta magnitud, mà a mà amb la Fundació Dalí i el Museo Reina Sofía de Madrid, i concretament en un espai, el Manège, dissenyat per un enginyer espanyol, Agustín de Betancourt. Valderrama ha anunciat que l'ambaixada espanyola col·laborarà amb l'exposició mitjançant l'elaboració d'un programa paral·lel que comptarà amb la participació del Instituto Cervantes. «Es tracta d'un esdeveniment que, sens dubte, deixarà petjada significativa a Moscou, serà la més gran exposició de Dalí que s'hagi vist a Rússia».



Finalment, la comissària de l'exposició i directora dels Museus Dalí de la Fundació Gala-Dalí, Montse Aguer, ha detallat els objectius de la mostra, la singularitat d'aquest projecte dissenyat expressament per a Moscou i n'ha resumit els continguts. Amb aquesta exposició la Fundació pretén mostrar el Dalí pintor, el Dalí que s'emmiralla en els artistes del Renaixement. A més del personatge, la mostra vol donar a conèixer el Dalí íntim, la persona que seu davant del cavallet mentre Gala li llegeix, fins i tot en rus, lectures inspiradores.

Dins aquesta línia, la mostra inclou dibuixos mai vistos a Rússia, il·lustracions per als 50 secrets màgics per a pintar, un manual a l'estil de Leonardo da Vinci en què Dalí transmet el seu mestratge als joves pintors. Aquestes i altres peces, a més de la seva excel·lència, contribuiran a entendre millor el procés creatiu de Dalí. Algunes de les obres emblemàtiques seran Autoretrat tou amb bacó fregit i L'home invisible, que ens descobreixen la persona que hi ha darrera la màscara, la verdadera ànima de l'artista. Es farà especial incidència en Gala, dona culta amb qui Dalí comparteix aficions, l'interès per l'art i amb qui col·laborarà estretament. Salvador, el nom de qui està destinat a salvar la pintura del caos i la peresa.

«Salvador Dalí. Magic Art» recorrerà tots els períodes creatius, des de l'Impressionisme fins a la darrera etapa de l'artista. També, des del mètode paranoico-crític, principal aportació de Dalí al Surrealisme, fins als descobriments científics que Dalí incorporarà a les seves obres i la seva reivindicació dels clàssics, entre els quals hi trobem Rafael Sanzio. Precisament l'any 2020 se celebrarà el cinquè centenari de la seva mort i diferents ciutats del món ho commemoraran. D'aquesta manera Moscou tindrà també l'oportunitat de sumar-se a aquesta celebració. Montse Aguer ha conclòs la seva presentació convidant el públic a visitar l'exposició i també a conèixer el Triangle Dalinià per entendre millor la complexitat que s'amaga darrera un dels principals artistes del s. XX.