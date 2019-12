Els pessebres vivents enceten la temporada nadalenca

És una de les tradicions nadalenques més arrelades a casa nostra i encara de les que han sabut mantenir l'atractiu entre les generacions joves. Parlem de l'escenificació dels pessebres vivents, espectacles que, principalment, aprofiten els espais naturals o singulars dels pobles per recrear escenes de la vida de Jesús. Si fa uns dies va obrir la veda Navata, aquest diumenge a les 7 de la tarda ho faran els pessebres històrics: Peralada i Bàscara. Tampoc faltarà Llers que enguany celebra els seus primers 25 anys.

Una de les novetats que planteja aquest any Peralada és la renovació de la presentació. Enguany, en aquesta primera escena, els actors recrearan la disputa de l'Arcàngel Miquel i els dimonis Satanàs i Llucifer. Així s'obrirà les portes a la trenta-vuitena edició del pessebre vivent, per descomptat, emmarcat en els jardins del Castell, un entorn natural on es representen una quinzena d'escenes que sempre mantenen l'estructura bàsica del recorregut. Així, els visitants van passejant mentre contemplen diferents moments que precedeixen el naixement de Jesús i que recreen uns cent cinquanta voluntaris, xifra en la qual també s'inclouen tots aquells que ho fan possible com els tècnics de so, il·luminadors i organitzadors en general. Destaca d'aquest pessebre el seu mercat on es poden veure tota mena d'oficis antics, alguns en greu perill d'extinció com les filadores, les remeires, el picapedrer, el ferrer o la castanyera. Aquest pessebre es representarà també els dies 25, 26 i 29 de desembre i l'1 de gener. El preu és de 5 euros, gratuït fins a 12 anys i amb el Carnet del Súper 3.

L'altre gran pessebre és Bàscara. Es fa des del 1973 i, com Peralada, s'inicia amb una introducció espectacular on els actors fan la seva escenificació a la plaça de l'Església i segueix amb el passeig per les escenes dins el nucli històric i a la riba dreta del riu Fluvià. Aquest recorregut és el que fa tan especial aquest pessebre vivent que enguany també es representarà els dies 25, 26, 28 i 29 de desembre i l'1 i 4 de gener.

Un altre poble que fa pessebre és Darnius el dia 21 a les set de la tarda i el dia 22 a la mateixa hora. També hi haurà representació a Vila-sacra. Serà els 28 i 29 de desembre quan el Palau de l'Abat i l'església es transformaran gràcies a l'associació de joves. Aquest pessebre és d'accés gratuït i enguany inclou més figurants i manté el recorregut.

Un quart de segle d'història, a Llers

Amb més il·lusió i entusiasme que mai, el pessebre vivent de Llers celebra enguany la seva 25a edició. Les representacions comencen el dia 22 de desembre i també n'hi haurà els dies 25, 26, 29 i 1 de gener. Cada dia hi haurà dues sessions, a les sis de la tarda i a les set de la tarda. En aquesta 25a edició, els organitzadors anuncien sorpreses per al públic. De fet, no volen donar massa detalls amb el desig que tothom estigui atent quan s'obri el portal d'entrada a can Casagran per no perdre's cap novetat. El que sí que han explicat és que «s'intentarà fer una mica més d'espectacle, a l'entrada, de manera que l'escena dels romans impacti i sigui diferent, cada any intentem fer petits canvis» assenyalen.



Els jardins de can Casagran tornen a acollir el Pessebre Vivent organitzat per l'Associació Juve­nil Brullersenca. Hi participen uns 200 figurants voluntaris, tant veïns i veïnes de Llers com de municipis del voltant i de totes les edats. N'hi ha de quatre mesos (el nen Jesús és una criatura també de carn i ossos), fins a altres que tenen més de 80 anys. L'entrada al Pessebre de Llers és gratuïta i quan s'acaba el públic aporta la seva voluntat. En acabar també s'ofereix un traguinyol de garnatxa i galetes per al públic.