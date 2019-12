Nico Roig visita La Cate de Figueres en un format íntim dins del cicle «66 butaques»

Nico Roig (Barcelona, 1976) músic, compositor, cantant i productor visita la sala Toni Montal de La Cate en un format íntim. El màxim de 66 espectadors que pot acollir l'espai tindran una bona oportunitat per gaudir de molt a prop d'un dels cantautors més personals i interessants del país, ja sigui per les seves lletres com pel seu ric univers musical. En aquesta ocasió també podrem sentir cançons del seu darrer disc «Yo siempre sueño que sí» i estem convençuts que tampoc us deixaran indiferents. L'actuació serà aquest divendres, a les 10 de la nit. El preu de les entrades és de 10 euros i de 8 euros per als socis de La Cate.



