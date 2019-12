L'Aula de Teatre de Figueres dedica la mostra d'hivern dels alumnes a XaropClown

L'Aula de Teatre de Figueres ja fa 7 anys que està en mans de l'ATEB, la federació d'entitats teatrals de la ciutat de Figueres, que lideren el projecte encarregant un projecte pedagògic a un equip docent de professionals de les arts escèniques ,que duen a terme les sessions de teatre per a infants joves i adults a la ciutat de Figueres. Aquest any, en la tradicional mostra d'hivern de l'Alumnat de l'Aula es destinaran els beneficis de la taquilla inversa a l'entitat XaropClown, pallassos d'hospital, que realitzen la seva tasca en els hospitals de les comarques gironines inclòs l'hospital de Figueres. La mostra tindrà lloc el 21 de desembre de 2019 a les 12h al Teatre Jardí de Figueres. Cada grup de l'Aula realitzarà una petita escena amb una premissa comuna per cada grup, l'espai on ha de transcórrer ha de ser entre caixes

El projecte de L'Aula de Teatre Eduard Bartolí va més enllà d'una escola de formació en arts escèniques i vol ser un espai de lleure educatiu per infants i joves i un planter del públic teatral de la ciutat i comarca, el seu projecte pedagògic està enfocat en l' educació en valors, el treball en equip i la corresponsabilitat a la vegada que l'acompanyament en l'aprenentatge de les habilitats comunicatives i expressives i en el desenvolupament de les eines per aquells que vulguin enfocar la seva carrera cap al món de les arts escèniques i l'art dramàtic.