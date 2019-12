Gran èxit de públic a les 'Microaccions per amor' de Figueres

La 5a edició de l'esdeveniment escènic Microaccions per amor va reunir prop de 1.400 espectadors a Figueres. L'espectacle de petit format es va fer durant la tarda i nit del passat dissabte 14 de desembre amb un públic entregat i predisposat a gaudir de les arts escèniques que va omplir diferents espais singulars de la ciutat. La Nau Oliva, juntament amb l'Ajuntament de Figueres han tornat a apostar de nou per aquest format i s'han pogut veure obres de petit format, com per exemple l'edifici de l'Ajuntament, el refugi antiaeri, el Museu de l'Empordà o l'església de Sant Josep.

L'espectacle de cloenda amb Mundo Chillón

Mundo Chillón&Friends va tancar aquesta edició del festival a la sala La Cate amb un espectacle molt especial, a càrrec dels versàtils Mundo Chillón acompanyats per El Niño de la Hipoteca i Ferran Exceso.