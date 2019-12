La música i el talent Km0 sobresurten a la nova temporada a Figueres

Una vuitantena de propostes, entre les quals les exitoses produccions La rambla de les floristes, del Teatre Nacional, La dona del 600, amb Mercè Sampietro, o Cobertura, amb Clara Segura i Bruno Oro donen vida a la nova temporada, de gener a juliol, dels espais escènics de Figueres. Presentada públicament aquest dilluns passat al Teatre El Jardí, la directora Aina Baig va remarcar l'especial voluntat d'impulsar els espectacles musicals. En són exemple Miedo, d'Albert Pla, cançons franceses, amb Anna Roig i la Big Band Project, i Refugi, de Marc Parrot. Les entrades ja es podran començar a comprar a partir d'aquest dijous.



Quelcom que ja es va començar a fer les darreres temporades és promocionar el talent local. Un clar exemple és programar Bruels, d'Oriol Morales, premi Adrià Gual basat en un conte ben empordanès, amb els figuerencs Marià Llop, Rebecca Alabert i Joan Marmaneu. També destaca la presència de Criatures, amb el figuerenc Ivó Jordà; Guillem Soler amb Quartet Minvant; i Laia Fabra i Marta Viñas, en format duet clàssic. Cal remarcar la presència del ballarí Carles Romero de Sant Llorenç de la Muga amb MuDanza Show, un muntatge sorprenent de dansa espanyola. «Volíem obrir-nos a altres estils de dansa», reconeix Baig. De fet, dins aquesta disciplina s'ha programat el Ballet de Moscou que interpretarà El llac dels cignes. No faltarà tampoc la dansa contemporània amb La Partida i urbana amb Mapa de ball 2020: carrers.

Denúncia social i molt actual

El teatre, però, no és aliè al que passa al món i, per tant, esdevé plataforma de denúncia. Així segueix l'aposta pel teatre documental amb Jauria, inspirat en el judici de La Manada; s'aborda la problemàtica de l'assetjament escolar amb El pequeño poni, de Paco Bezerra, i la massificació del turisme amb Rostoll cremat, de Toni Gomila. Entorn de moltes de les obres, a banda del col·loqui postfunció, també s'impulsaran actes paral·lels. A més, hi ha companyies i artistes que repeteixen. És el cas de La Calòrica amb Els ocells o Míriam Iscla amb Abans que es faci fosc, inclosa dins el Dia Internacional de les Dones.

Reivindicar el teatre infantil de qualitat

Entre els nombrosos objectius que pot marcar-se qualsevol programador escènic és formar nous públics. A Figueres, l'auditori més menut és molt ampli, però ara el repte és atraure nens de més edat. És per aquest motiu, que s'obre la temporada infantil a la Sala La Cate amb Laika, de Xirriquiteula Teatre, que explica la història de la primera gossa astronauta. Completa el cartell Miramiró, de Baal Dansa; Adeu, Peter Pan, de Festuc Teatre (premi millor espai escenificat Fetén 2019, entre altres guardons) i Baobab, de La Pera Llimonera. A La Cate també es fa el cicle de Putxinel·lis amb Circus, de Jordi Bertran; Circoland, de La Sola Cia; L'egoisme gegant, de Cia. Pengim Penjam i La sirena hidràulica, de la Cia Matito. A banda de teatre, els infants tindran una àmplia oferta cinematogràfica a la qual cal sumar la dels centres cívics amb una festa de l'aigua i, per descomptat, de la biblioteca Fages de Climent. Entre les propostes d'aquest darrer espai destaca un taller participatiu el gener a partir de l'òpera per a infants El jove barber de Sevilla. Tots els muntatges infantils de pagament costaran 5 euros.

En els preus de les entrades, a la venda des de dijous a les set de la tarda a taquilla i dos quarts de vuit a www.figueresaescena.cat, es manté combinar espectacle Excel·lent i Estrella per 21, 24 o 27 euros, i innnova amb un abonament a tres concerts de música per 40 euros.