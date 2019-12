La biblioteca Victor Català de l'Escala acull tallers per preparar un Nadal especial

El taller per aprendre a fer una corona de Nadal

El taller per aprendre a fer una corona de Nadal ANDREA BOLCATO

Dissabte passat van començar el primer dels tres tallers nadalencs que s'han programat per aquestes festes a l'Escala. El primer ha consistit a aprendre a fer una corona de Nadal i de com s'hauria de preparar la taula perquè els comensals quedin sorpresos només d'entrar a la llar.

La segona cita, programada per aquest dissabte vol ensenyar a cuinar els entrants freds i també les postres. I el tercer, i últim, serà el dissabte 28 i s'ensenyarà de quina manera ens hem de vestir i com ens hem de maquillar per a una nit nadalenca. Aquests tallers són totalment gratuïts, però cal fer reserva prèvia a l'Oficina de Turisme, s'imparteixen al segon pis de la Biblioteca Víctor Català de les sis de la tarda a les vuit del vespre.

Paral·lelament als tallers, també s'està fent la Mostra de Cuina de Nadal al menjador de l'escola Empúries, que enguany arriba a la 25a edició. Com l'any passat es fa en dues jornades i cadascuna d'elles compta amb cinc propostes elaborades per cuiners professionals i aficionats. Aquest dilluns passat s'ha comptat amb el xef Jordi Sabadí del Roser II, la cuinera Neus Galceran i els restaurants Dell'Arte i Remanso. I per aquest dimarts, a partir de les set de la tarda, serà el torn dels restaurants Orígens i Mos, a banda de les cuineres Laura Garcia i Gemma Sánchez. Els plats són sortejats entre els assistents.

Una altra de les activitats d'enguany és Nadal als Museus. L'Alfolí de la Sal se suma a aquesta campanya i vol apropar les famílies als museus i per primera vegada participa en la campanya Nadal al Museu. Ho fa amb un joc de pistes encadenades adreçat als més petits de la casa perquè descobreixin els secrets millor guardats del museu. Aquesta activitat, que va començar el 6 de desembre passat, s'allargarà fins al 7 de gener.

Per completar aquesta primera setmana nadalenca, els més petits podran gaudir aquest divendres de la Festa del Cagatió, a la plaça Víctor Català, amenitzada per Jordi Tonietti, i del 27 al 29 de desembre del Parc Infantil, a la Sala Polivalent. El preu de l'entrada és de tres euros.