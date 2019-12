Les gàrgoles acompanyen el calendari 2020 del Mil·lenari de Sant Pere de Figueres

Falten pocs dies pel 2020, any previst per a la celebració formal del Mil·lenari de la parròquia de Sant Pere de Figueres (1020-2020). Tot i que durant aquestes darreres setmanes ja s'han dut a terme diverses activitats relacionades amb aquest esdeveniment, el gruix del programa de conferències, concerts i altres actes es desenvoluparà en el transcurs dels dotze pròxims mesos.

I per donar peu a l'entrada d'aquest any del Mil·lenari, el Cercle Sport ha acollit, aquest divendres a la nit, la doble presentació de dues produccions creades expressament per a donar visibilitat a aquests deu segles d'existència parroquial: el calendari fotogràfic sobre les gàrgoles del temple creat per Josep Maria Dacosta i el Moscatell amb etiquetatge especial generat pel Celler Cooperatiu d'Espolla.

Davant d'un nombrós públic, Josep Menchón ha estat l'encarregat de conduir l'acte. Dacosta, conegut popularment com a Daco, ha acompanyat el seu relat iconogràfic sobre les gàrgoles amb una reeixida projecció audiovisual que no ha estalviat cap detall a mig camí entre la història i el divertiment del moment fotografiat. L'autor ha aprofitat el moment per a reivindicar "la revalorització i protecció" dels elements patrimonials de diversos carrers de Figueres on encara hi ha capelletes i figures del santoral, com seria el cas de la Verge del Carme del carrer Vilafant o l'espai sense escultura del carrer Sant Roc, entre molts altres. La projecció també ha servit per retre homenatge al sagristà Nemesi Alforcea i el pintor Diego Torrent "dues persones que sempre van estar pendents del manteniment de l'església".

Josep Menchón, en nom de l'equip coordinador dels actes del Mil·lenari, va agrair la feina de Dacosta, explicant que "la gàrgola és un element transversal a tota la nostra cultura" i també es va referir a l'enyorat enòleg Eduard Puig Vayreda com a "culpable" de l'elaboració inicial del Moscatell d'Espolla, cooperativa en la qual havia treballat durant anys. Les biografies de Dacosta i Puig Vayreda tenen un fort lligam amb l'església de Sant Pere, pel seu veïnatge vital. "El vi és un bon element per aquest aniversari com a símbol eucarístic de la cultura mediterrània i de l'Empordà".

El calendari i el vi dolç es venen a les parròquies de Figueres al preu de 10 euros cadascun amb la finalitat de recaptar fons per als actes del Mil·lenari.

El rector i arxipreste Miquel Àngel Ferrés va cloure explicant la il·lusió parroquial per la celebració d'aquest esdeveniment, recordant al mateix temps que "som espirituals però també toquem de peus a terra. Farem tot el que puguem fer dins de la modèstia i les possibilitats que tinguem". Entre els projectes en marxa que hi ha per aquest 2020 s'està treballant en un llibre commemoratiu i en altres activitats públiques, com conferències i concerts, alguns dels quals seran de pagament. "Volem que sigui una celebració de tots però les misses continuaran sent gratuïtes..", va concloure mossèn Miquel Àngel amb simpatia.