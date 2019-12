«Microaccions per amor» envairà Figueres amb teatre de petit format

Microaccions per amor€ Consolidat com «el festival escènic de petit format» de la ciutat, seguirà oferint les ja conegudes representacions de curta durada i per a un públic reduït, en espais singulars de Figueres.

Després de l'èxit de les anteriors edicions, La Nau Oliva, juntament amb l'Ajuntament de Figueres, tornen a apostar de nou per aquest format i ompliran la ciutat d'espectacles de petit format el dissabte, 14 de desembre.

El públic podrà veure 4 obres, en 4 espais singulars i l'entrada serà gratuïta. Cadascuna de les obres es representarà en un espai diferent simultàniament, amb passis regulars cada 40 minuts, entre les cinc de la tarda i

i les nou del vespre. Per tant, cada obra es repetirà 6 vegades a cada espai amb l'objectiu que el públic pugui fer la ruta i gaudir de totes les obres.



Espectacle de cloenda

Mundo Chillón&Friends tancarà aquesta edició del festival a la sala La Cate, a dos quarts d'onze de la nit. Serà un espectacle molt especial, a càrrec dels versàtils Mundo Chillón acompanyats per El Niño de la Hipoteca i Ferran Exceso. Mundo Chillón és una caricatura de la realitat que mostra més que la pròpia realitat. És un món amb referències a l'esperpent de Valle-Inclán i a l'humor absurd d'Azcona i José Luis Cuerda, una paròdia del «chic». Són estils musicals de tota la vida que les modes han ignorat i punts de vista que el pensament únic arracona.

Les seves influències van des de Kiko Veneno o George Brassens a Goran Bregovich, Kevin Johansen, Bersuit Bergarabat i el Selu de Cádiz. Contradictori i sorprenent, a vegades aspre i amb estries, no apte per al que esperi que li serveixin tot predigerit, plastificat i amb una sola interpretació possible. És la ironia que tot ho tenyeix, des dels temes més explosius a les reflexions més profundes. Un reflex oníric, vibrant, curiós, irònic, elegant, decadent, sarcàstic, contradictori, tendre i visceral del mateix espectador. La compra d'entrades ja es pot fer a través del web entradium.com/events/chillon.



Espais per descobrir

Com ja és tradicional en aquest esdeveniment cultural, els organitzadors han triat 4 espais singulars i poc visitats de la ciutat de Figueres per ubicar les diferents obres d'aquesta cinquena edició, amb l'objectiu que l'espectador s'endinsi en aquests escenaris a través del teatre.

A la Casa de la Vila, en una estança de l'edifici, situat a la plaça de l'Ajuntament, es podrà gaudir d'una comèdia absurda, Curiosa coincidencia, dirigida i escrita per Núria Peix. Dues desconegudes coincideixen en una sala d'espera on inicien una conversa estranyament coherent. Sense saber-ho, parlaran de coses molt diferents.

Tot està borrós, a l'esglèsia de Sant Josep

En aquesta cinquena edició també la desconeguda església de Sant Josep, situada al carrer Sol d'Isern, s'afegeix a les Microaccions per amor i acollirà la tragicomèdia Tot està borrós que ha escrit i dirigit Xavi Morató. Algú està somiant. Sembla que el subconscient li vol dir alguna cosa, i ho haurà de descobrir abans de despertar.



Una comèdia negra, Assassins Low Cost, es representarà al refugi antiaeri de la Guerra Civil, situat a la plaça del Gra, on esperant que arribin les seves víctimes, dos assassins debaten com ha canviat la seva professió en els últims anys. El text és de Ramon Pardina i la direcció d'Alba Aluja.

Favor por favor, al Museu de l'Empordà

Finalment una de les sales d'exposició del Museu de l'Empordà situat a la Rambla, acollirà la comèdia absurda Favor por favor de Miguelángel Flores, autor del text i director de l'obra. Aquí l'espectador comprovarà que anar a un casament sense parella a certa edatno és una bona idea. Encara que sempre pot haver-hi algú disposat a donar-te un cop de mà.

El públic assistent podrà obtenir la seva targeta Microacciona't a qualsevol dels 4 espais. Una vegada es completi la ruta de les 4 obres es participarà en el sorteig d'entrades dobles per a la pròxima temporada de Figueres a escena.