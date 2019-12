L'Arxiu de Roses recorda la nevada del Nadal de 1962 en el document del mes

Aquest mes de desembre l'Arxiu Municipal de Roses presenta una fotografia d'Artur Serra de l'any 1962, on es pot veure un tram del front de mar rosinc nevat. La imatge va ser publicada al llibre L'Abans de Roses l'any 2008, fruit del projecte de documentació realitzat per l'Ariadna Sànchez Mira, un treball fonamental per preservar la memòria popular rosinca del segle XX.

A la fotografia triada es veu una part del front de mar de Roses, en concret des de la cantonada del carrer Josep Cervera Bret (en el moment de tirar la foto carrer de Martínez Anido), fins a la casa Rahola Berga, després de la nevada de Nadal de 1962. S'hi veuen els edificis on hi havia l'oficina de Viajes Costa Brava, SL, l'Hotel Carabela i, finalment, la casa Rahola Berga. La imatge documenta una de les nevades més importants que s'han produït a Roses, un episodi que va deixar un gruix de neu molt destacat que en alguns indrets de la població va arribar gairebé al mig metre d'alçària.

El document serveix també per reivindicar la figura del seu autor, el fotògraf Artur Serra Figueras. La imatge s'inclou en un extens reportatge fotogràfic que Serra va realitzar de l'esmentada nevada. És molt probable que la seva realització tingués una finalitat comercial, atès que, des de la dècada de 1950, es dedicava professionalment a la fotografia.