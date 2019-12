Anna Sahun qüestiona l'equilibri de poder entre els sexes a «Nenes i nens»

El públic figuerenc té molt bon record de l'actriu Anna Sahun. L'any passat se la va veure amb la comèdia negra «Mala Broma», una barreja d'intriga, humor i molta mala bava. Aquest divendres, a les 9 del vespre, a la Sala La Cate de Figueres arriba sola amb un monòleg signat per Dennis Kelly i dirigit per Joel Joan. Es tracta de Nenes i nens, una obra que arrenca entre rialles, com l'anterior abans citada, però que pren, de forma intensa, un gir totalment diferent de l'esperat.

En aquesta peça, estrenada fa poc més d'un any al Royal Court Theatre, Anna Sahun es posa a la pell d'una dona dels nostres temps, mare de dos fills, que anirà repassant la seva existència i que qüestionarà l'equilibri de poder entre els sexes, el masclisme i feminisme i les veritats absolutes.