Lliuren els premis del concurs de fotografia de patrimoni de l'Alt Empordà

Dimarts passat es va fer lliurament dels premis del Concurs de fotografia de patrimoni de l'Alt Empordà que des de l'edició del 2018 es realitza a través de la xarxa social d'Instagram en lloc de la fotografia convencional en paper. En aquesta edició, les imatges participants en el concurs havien d'estar relacionades amb patrimoni romànic de caràcter civil o religiós de la comarca.

Una vintena de publicacions van entrar a concurs. Es van triar tres fotografies premiades: creativa, inèdita i popular. La fotografia creativa l'ha guanyat l'usuari @jcasanovas_photo amb una fotografia presa a Santa Helena de Rodes al Port de la Selva. Aquesta proposta destaca per haver estat amb una llarga exposició, l'estela que deixen les estrelles marquen l'estrella polar que està just a sobre de l'església. El guanyador explica que va fotografiar diferents peces de patrimoni arquitectònic però «em semblava que totes eren coses molt vistes i en una sortida nocturna em va sortir una cosa prou diferent, per això vaig triar aquesta». Era la primera vegada que es presentava al concurs.

La fotografia guanyadora de la categoria inèdita correspon a una instantània de l'usuari @evallmajo. El jurat va considerar que aquesta fotografia destacava una peça arquitectònica poc reivindicada com Santa Maria de Palau, una església romànica situada al veïnat de Palau de Sant Llorenç de la Muga. La foto ensenya l'absis semicircular amb el campanar d'espadanya molt present tot i que en segon terme. «Vaig anar a Albanyà buscant un paisatge, pujant vaig veure l'ermita i, pensant en el concurs, vaig veure que podria quedar bé».

La fotografia més popular es va seleccionar d'entre les publicacions que acumulaven més «m'agrades» tenint cura de no repetir premiat. La publicació guanyadora correspon a l'usuari @rubenramsc que repeteix, ja que a l'edició anterior també va ser el premiat en aquesta mateixa categoria. Curiosament és una altra versió de l'ermita de Santa Maria de Palau. A diferència de l'altre premiat, la proposta presentada està presa de nit amb la via làctia de teló de fons: «M'agrada la fotografia nocturna i en aquesta ocasió vaig veure que podia quedar bé».

El concurs, que promou l'àrea de Cultura del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, es desenvolupa com a eina de sensibilització en el marc del patrimoni cultural de la zona. Les fotografies s'havien de penjar amb l'etiqueta #romanicccae i havien d'anar acompanyades del nom del municipi o nucli on s'havia realitzat la imatge, amb ben entès que havia d'estar situat dins del territori de la comarca de l'Alt Empordà.

Les bases del concurs també assenyalen que els participants havien de tenir un compte obert a la xarxa social d'Instagram i amb un perfil públic. La participació era gratuïta i cadascun dels concursants podien presentar fins a dues imatges que, a partir d'ara, podran ser utilitzades en accions de difusió i sensibilització dels projectes de patrimoni de l'Alt Empordà, per part del Consell Comarcal.

El jurat va establir tres categories: creativa, inèdita i popular. Aquesta darrera es va decidir entre les imatges que tenien més likes. Cada premiat ha rebut 400 euros i un trofeu. El jurat estava per tres representants del Consell Comarcal i dos professionals de l'àmbit objecte del concurs (fotògraf, tècnic de patrimoni cultural o community manager).