Peralada es prepara per rebre el 38è Pessebre Vivent

En apropar-se el Nadal, arriba una de les activitats amb més història i tradició de la vila de Peralada, el Pessebre Vivent de Peralada, que enguany arriba a la 38a edició. El proper diumenge 22 de desembre (a les 19.00h) s'inaugurarà l'edició d'enguany, que es representarà, dins el marc incomparable dels Jardins del Castell. Una oportunitat única també, per descobrir aquest espai del Castell de Peralada.

En aquest entorn natural es representen prop d'una quinzena d'escenes, que sempre mantenen l'estructura bàsica del recorregut pels quadres més importants que expliquen el naixement de Jesús i d'altres que mostren oficis antics, alguns que gairebé han desaparegut: el cisteller, les filadores, les remeieres, el picapedrer, el ferrer, la castanyera, entre d'altres. Com en les darreres edicions, cada any s'aposta per renovar la presentació, que enguany recrearà una disputa de l'Arcàngel Miquel i els dimonis Satanàs i Lucífer, que donarà inici a la 38a edició del pessebre.

En el Pessebre Vivent de Peralada, que forma part de l'Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya, hi participen prop de 150 voluntaris que formen un equip, entre figurants, tècnics de so, il·luminadors i organització en general que, any rere any, treballa per millorar aquesta proposta escènica que en la darrera edició la van visitar més d'un miler de persones.

Per facilitar l'accés al recinte on es fa el Pessebre, l'entrada és just davant de l'aparcament d'accés al Centre Històric (Aparcament de Sant Sebastià).