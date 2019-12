Yanira Pallisera ofereix consells per superar una ruptura emocional

La castellonina Yanira Pallisera presenta aquest dimecres el seu llibre «39 consejos para superar una ruptura y no volver a caer en viejos patrones». Ho fa a la biblioteca municipal Ramon Bordas Estragués de Castelló d'Empúries, a partir de dos quarts de vuit del vespre, acompanyada del mestre Pau Picard. L'accés a la presentació és lliure i oberta a tothom.

En aquest llibre, publicat per l'editorial Seleer, l'autora exposa tot un seguit d'estratègies per a enfrontar-nos a una ruptura sentimental i superar de formar convenient aquesta situació emocional. Es tracta, doncs, d'una guia de superació personal i d'autoconeixement que aborda, de forma amena, les diferents fases d'acceptació del dol en un viatge de redescobriment de la vertadera essència. Un punt de trobada en què el lector pot aprendre a vincular-se amb si mateix des de l'amor, la paciència i el respecte, així com també cap als altres.

Antecedents

A banda d'aquest llibre, destaca com l'any 2008, conjuntament amb altres autors, Yanira Pallisera ja havia publicat l'article titulat «Regulació motivacional, satisfacció i rendiment acadèmic dels estudiants de psicologia» a Rep:te, revista d'ensenyament de la psicologia. Teoria i Experiència que edita la Universitat de Girona (UdG).