Monturiol protagonitza el calendari 2020 de l'Ajuntament de Figueres i l'EMPORDÀ

La ciutat de Figueres està celebrant enguany el bicentenari del naixement d'un dels seus fills més il·lustres, l'inventor, enginyer, intel·lectual i polític Narcís Monturiol i Estarriol (Figueres, 28 de setembre de 1819-Sant Martí de Provençals, 6 de setembre de 1885).

Amb motiu d'aquest aniversari, l'Ajuntament de Figueres i el Setmanari de l'Alt Empordà, amb la complicitat del Museu de l'Empordà i la Biblioteca Fages de Climent, dediquen el calendari de paret de l'any 2020 a tan il·lustre personatge que figura en els annals de la història universal de la navegació submarina.

El calendari ha estat dissenyat per l'equip de l'empresa figuerenca SID Publicitat i es lliurarà gratuïtament amb cadascun dels exemplars del Setmanari de l'edició de dimarts, 17 de desembre, com a obsequi nadalenc.

«Monturiol va ser un personatge que va viure a cavall entre la primera i segona revolució industrial, una època de grans transformacions socials, polítiques, econòmiques i tecnològiques, fet que el va condicionar clarament en les seves inquietuds personals i professionals», explica l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, en el pòrtic de la publicació. «La figura d'aquest il·lustre figuerenc –afegeix– va quedar marcada sempre per la creació de la seva gran obra, l'Ictineo, i el desenvolupament posterior de les bases per a la futura navegació submarina».



«Una figura clau, activista, feminista, pacifista i comunista»

L'alcaldessa posa èmfasi en el fet que «no podem oblidar que Monturiol també va esdevenir una figura clau en el pensament català de la segona meitat del segle XIX. I ho va ser com a activista polític i ideològic a favor del feminisme, pacifista i comunista; circumstància que li va comportar una forta repressió de l'Estat, a més de l'exili».

«Ara més que mai, és necessari recordar la figura de Narcís Monturiol des de tots els seus vessants, per difondre els valors de la innovació i la reivindicació social per assolir un major progrés i benestar social de la nostra terra. Desitjo de tot cor que aquest petit, però gran treball us faci sentir orgullosos de la nostra Figueres i que serveixi per conèixer millor –i valorar– un dels seus fills més il·lustres», destaca Lladó.



Una peça històrica amb gravats, pintures i gràfics



La base de les il·lustracions que apareixen en el calendari del 2020 és el fons d'obra que el Museu de l'Empordà guarda sobre la figura de Narcís Monturiol, però també hi ha documents cedits pel Museu Marítim de Barcelona o procedents de publicacions d'època com el setmanari La Tomasa. Les pintures signades per Ramon Martí Alsina o el mateix Monturiol, una maqueta de l'Ictineo feta per Jacint Casademont, gravats i plànols del segle XIX acompanyen les pàgines dels dotze mesos del 2020.



Una col·lecció per guardar iniciada el 2010



L'any 2007, el Setmanari de l'Alt Empordà, el Consell Comarcal i els Amics de la Unesco van editar, per Sant Jordi, el calendari Itinerari literari per les escultures de l'Alt Empordà, basat en el projecte Apadrinem escultures. Aquell treball va ser l'embrió d'una col·lecció de calendaris de paret que, des del 2010, editen conjuntament l'Ajuntament de Figueres i aquest Setmanari.

L'any 2010 es va dedicar als diferents aspectes que fan ciutat. Després vindrien Jo també treballo per Figueres (2011); Ciutat de mercats i fires (2012); Figueres, ciutat educadora (2013), Figueres, la ciutat de les persones (2014), Símbols de ciutat (2015) i Records de Figueres (2016, 207 i 2018).

Aquest 2019 que ara acabem, hem gaudit d'un any acompanyat per obres emblemàtiques del fons del Museu de l'Empordà. Tots aquest calendaris il·lustrats ja han esdevingut peces de col·leccionista.