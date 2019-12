El Houston Ballet i Jonas Kaufmann, confirmats al Festival Castell de Peralada

El Festival Castell de Peralada ha anunciat dos nous artistes confirmats del cartell d'aquest estiu. Es tracta del Houston Ballet i del tenor Jonas Kaufmann. La companyia de dansa serà l'encarregada d'inaugurar el certamen amb un doble programa els dies 2 i 3 de juliol i Kaufmann actuarà el 9 d'agost, al costat de la soprano Maria Agresta, en una nit amb les àries i duos del compositor italià Giacomo Puccini. Els dos espectacles se sumen als que el festival ja va avançar a finals d'agost: l'entrena de la nova producció operística Aïda de Verdi (el 5 i 7 d'agost) i el retorn de William Christie i Les Arts Florissants. La programació de la propera edició respon a la voluntat de "fidelitzar" el seu públic de dansa i lírica.

Els dies 2 i 3 de juliol la companyia nord-americana Houston Ballet –actualment la cinquena més gran dels Estats Units- actuarà al Festival de Peralada en el marc de la gira europea del seu 50è aniversari. Sota la direcció artística del prestigiós coreògraf Stanton Welch, el ballet aixecarà el teló de la 34ena edició del certamen amb 'Triple Bill'. Un espectacle on la companyia presentarà la seva "versatilitat i identitat escènica" amb tres ballets.

Obrirà el programa 'Clear', un treball abstracte de Welch amb música de Bach i vestuari del dissenyador de moda Michael Kors, creada l'any 2001 després dels atacs de l'11S per a l'American Ballet Theatre de Nova York. Una explosiva coreografia de gran impacte emocional farcida de piruetes espectaculars, salts i girs impressionants. Seguirà la nit amb 'In Dreams', una dansa creada per Trey McIntyre a la música de Roy Orbison, i acabarà amb 'Nosotros', una coreografia ambientada en la Rapsòdia sobre un tema de Paganini Op. 43 de Rakhmàninov, també de Welch.

La segona nit, el 3 de juliol, la companyia presentarà 'Son de l'âme' amb coreografia també del director artístic del Houston Ballet, i amb les peces per a piano de Frédéric Chopin. Aquest ballet es va estrenar el 31 d'octubre de 2013 al Théâtre des Champs Élysées de París.

El 9 d'agost serà el torn del tenor Jonas Kaufmann amb un concert en format líric. El tenor torna al festival amb un programa que intercalarà peces orquestrals amb algunes de les millors àries i duos del repertori de Puccini. Per a l'ocasió, comptarà amb la participació de la soprano italiana Maria Agresta i amb la complicitat d'una batuta de la seva absoluta confiança, la del director Jochen Rieder capitanejant l'Orquestra Simfònica del Vallès.

Les entrades per a aquests espectacles estan a la venda des d'avui mateix a través del web del festival, festivalperalada.com, o al telèfon 902 374 737. Els preus de les localitats van des dels 30 fins als 295 euros, a més de la zona Platea Premium per 320 euros, en el cas del concert de Kaufmann.