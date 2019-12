Un conte que destil·la amor, comprensió i esperança

Aquest dimarts fa 785 dies que Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, és a la presó. Va ser durant la seva estada a Soto del Real quan, tot observant els ocells que volaven lliures per una estreta finestreta, se li va acudir crear una ficció sobre uns animals que vivien en llibertat. «D'un lloc petit en va fer un paradís», explicà l'escriptor Àngel Burgas. Un paradís que ha pres forma de conte infantil, «Un bosc ple d'amor», editat per Òmnium Cultural i il·lustrat bellíssimament per Ignasi Blanch, i que aquest dissabte passat es va presentar en una galeria Ventós de Figueres plena a vessar, tot coincidint amb la celebració dels dotze anys d'aquest espai d'art.

«En Jordi és un home fort i optimista i he volgut representar el seu pensament a través dels dibuixos», explicava Blanch. Les criatures imaginades per Cuixart s'omplen de color i de vida de la mà de l'il·lustrador que va poder gaudir presentant-lo, uns dies abans, a la mateixa presó de Lledoners, tot aprofitant una Hora del Conte que es feia en el centre penitenciari. «Vam estar quatre hores junts i ell es va emocionar quan va veure el llibre», explicà Blanch als presents tot compartint amb l'auditori el missatge de Cuixart. «Em va dir que no m'autocensurés mai i que amb les normes i les lleis havíem d'anar fins al límit», reconegué.



En «Un bosc ple d'amor» hi apareixen tota mena d'animals, però també personatges mig animals mig persones que «representen la identificació amb la natura». «Aquesta història va de realitats i de persones, tots estem sota el mateix cel», va explicar. Un cel i un bosc que l'il·lustrador dibuixà in situ acompanyat de la fantàstica i energètica narració del conte de la mà de Rosa Pinyol que tant els infants com els adults que hi assistiren van seguir amb fascinació.



«Visca la Vida»

Moments abans, el cor de tots es va aturar escoltant Eduard Cebrià transmetent les paraules de Jordi Cuixart escrites per a l'ocasió. «Avui la presó és un altaveu contra la injustícia. No deixem que mai ningú ens impedeixi lluitar pels nostres somnis. Us abraço fort i ple de tendresa. Sabent-nos junts i deslliurats de qualsevol rancor, fa que tot valgui la pena. Visca la Vida i sempre endavant».