El Circ de Nadal torna a Girona amb una edició dedicada a la Xina amb 43 artistes

El Circ de Nadal de Girona dedicarà l'edició d'enguany a retre "un homenatge al circ més antic del món" centrant-se en les acrobàcies de les companyies de la Xina, tal com ha detallat el seu director, el figuerenc Genís Matabosch. Aquest any es farà del dimecres 25 al diumenge 29 de desembre i tindrà una "participació rècord" amb la participació de 43 artistes, repartits en 12 atraccions diferents. Les acrobàcies predominaran en els números artístics d'enguany en homenatge a la tradició circense xinesa, tot i que no hi faltaran les actuacions còmiques i de pallassos. Per altra banda, Matabosch ha recordat que les deu funcions que es programen anualment en el circ es converteixen en "l'espectacle amb més espectadors de les comarques gironines".

Les principals atraccions de la sisena edició del Gran Circ de Nadal de Girona, que es titula FantÀsia, seran les 'troupes' de Taishan i Hunan, que provenen de dues ciutats de la Xina. Segons Matabosch, es tracta de "les dues companyies més importants" del país oriental. La primera troupe presentarà diversos números acrobàtics, com ara contorsió, antipodisme, acrobàcies en bicicleta i també un de diàbolos. Per la seva banda, la companyia de Hunan oferirà atraccions basades en salt als cercles, malabars amb barrets de palla o plats giratoris.

Per altra banda, l'artista Thu Hien, de Vietnam, presentarà diversos números de funambulisme. El més espectacular és l'equilibri sobre d'una escala sobre d'un cable mentre sosté una espasa sobre d'un punyal que aguanta amb la boca. Per altra banda, Matabosch ha detallat que han convidat als pallassos Los Caluga de Xile per aportar "les rialles" després de viure "els esglais" de les acrobàcies.

El director ha detallat que han convidat a una companyia llatinoamericana per les similituds en l'humor que hi ha a Catalunya. "La comicitat de la Xina és molt diferent" i per això van optar per no convidar a cap companyia oriental per evitar que el públic no entengués "les gràcies" que feien.

Les entrades ja fa setmanes que estan a la venda i ja compten amb 12.000 localitats exhaurides. En cada funció hi haurà disponibles unes 2.500 localitats del Pavelló de Fontajau de Girona, que a partir del divendres 20 de desembre es transformarà en "un circ estable" per acollir les deu funcions de l'espectacle de Nadal. Aquest any, i per tercera vegada, el circ comptarà amb una orquestra en directe.

Des de l'Ajuntament de Girona han remarcat la importància que té el circ de Nadal en la promoció turística de la ciutat durant les festes. La regidora de Turisme de Girona, Glòria Plana, ha destacat que "té una repercussió a tota la demarcació i fins i tot més enllà".

Per la seva banda, el vicepresident responsable de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, ha remarcat la importància de "promoure una disciplina artística minoritària", com ara el circ. De fet, Piñeira ha destacat que ja tenen diversos programes dedicats a fomentar la programació d'espectacles de circ i dansa per les dificultats de les companyies en programar els seus números artístics a la demarcació.



El Museu del Circ, en marxa



En paral·lel a l'organització del Gran Circ de Nadal de Girona i del Festival Internacional del Circ que també acull la ciutat, Matabosch també és l'impulsor del futur museu del circ que properament s'obrirà a Besalú (Garrotxa).

De fet, Genís Matabosch ja ha avançat que ja han "traslladat les oficines de Circus Arts Foundation", que és la fundació impulsora a Besalú, i que fins fa poc eren a Figueres, ciutat que va acollir les primeres edicions del Festival. A més, Matabosch també ha explicat que "ja s'han signat els compromisos de compra a preu aplaçat", a l'espera que les administracions compleixin amb el compromís de finançament per rehabilitar els dos edificis que formen el monestir que es convertirà en Circusland.

Tot i així, Genís Matabosch s'ha mostrat optimista amb el museu i preveu que "abans de l'estiu" es pugui obrir "una primera fase" del nou museu.