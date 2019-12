Creu Roja Joventut inicia la campanya de recollida solidària de joguines

La Joguina Educativa, campanya desenvolupada per Creu Roja Joventut pretén, un any més, garantir el dret dels infants al joc i recollir joguines per a infants en situació de vulnerabilitat. Té com a objectiu principal fomentar el valor pedagògic i la importància educativa de la joguina, entenent-la com un element vehicular per treballar la tolerància, el respecte i la igualtat.

Amb el lema 'Els seus drets en joc', la campanya recollirà i distribuirà joguines noves no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i cooperatives entre infants en situació de vulnerabilitat de les comarques gironines. Podeu consultar els punts de recollida a la pàgina web www.lajoguinaeducativa.org oberts fins el 3 de gener del 2020.

Més enllà de la recollida i repartiment de joguines, la campanya vol posar èmfasi en el dret dels infants a jugar i el valor educatiu del joc, emmarcant-se en el projecte de 'La Joguina Educativa' que Creu Roja Joventut desenvolupa durant tot l'any. Per aquest motiu, sol·licitem que les joguines siguin noves -tenint en compte que els infants tenen dret a estrenar una joguina independentment de la situació econòmica de les seves famílies- no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que, preferentment, fomentin el joc en grup.

Hi participaran més de 120 persones voluntàries de 15 assemblees de la Creu Roja a la demarcació de Girona, fent que la campanya arribi a més de 400 municipis catalans i més de 25.000 infants.



Diferents fórmules de col·laboració

A més de sol·licitar la implicació de la ciutadania, Creu Roja Joventut demana la col·laboració d'empreses, comerços i entitats. Aquest suport pot adoptar diferents fórmules: des de la donació de joguines, fins a aportacions econòmiques passant per la cessió d'espais per a la recollida o de vehicles de transport, entre d'altres.

Les donacions es podran fer als diferents punts de recollida que es poden consultar a la web www.lajoguinaeducativa.org. Al mateix espai web es pot veure el calendari de les diverses activitats previstes a les diferents localitats.