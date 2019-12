Rosalía «brilla» al Palau Sant Jordi en el primer dels seus dos concerts «a casa»

Rosalía ha enlluernat el Palau Sant Jordi aquest dissabte a la nit davant de milers de fans entregats a ella, que ha tornat a Barcelona per acabar un any que ha estat de glòria en el marc de la gira 'El mal querer'. Les potents coreografies de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, sempre amb el seu grup de ballarines, han acompanyat el flamenc barrejat amb trap, ritmes llatins i electrònica. "Us vull dir una cosa: Aquest ha estat el millor any de la meva vida", ha confessat l'artista, recent nominada als Grammy 2020 amb dues estatuetes i que ja acumula un reguitzell de guardons.

Després de cantar 'Pienso en tu mirá' i 'A Palé', la cantant ha donat la benvinguda als assistents molt emocionada, amb les mans a la cara i contenint les llàgrimes de veure el recinte "tan ple", a casa seva. Rosalía no s'ha deixat cap èxit a la butxaca i la pista ha bullit amb 'Milionària', 'Brillo', 'Con altura' o 'Yo x ti, tu x mi'. 'Malamente', la cançó que la va donar a conèixer al gran públic i per la qual ha estat reconeguda amb diversos premis, ha estat l'última en ressonar al Palau aquest dissabte a la nit. Diumenge, Rosalía ho tornarà a fer. "Tra-tra".

"Barcelona, brilles aquesta nit", ha comentat Rosalía, vestida només amb un bodi vermell i unes mànigues amples durant tota l'actuació, ja que no ha fet cap canvi de vestuari més enllà de lluir unes ulleres de sol en moments puntuals. La intèrpret, que ha assegurat que el flamenc li agrada més que la pizza, ha repassat 'El mal querer', però també cançons de l'anterior àlbum, 'Los ángeles' o 'Barefoot in the Park', col·laboració amb James Blake, o la 'cover' de 'Te estoy amando locamente', de las Grecas.

L'artista, que ha repartit samarretes del seu nou marxandatge, ha actuat en un escenari que incloïa una plataforma, custodiada de dues pantalles on se l'ha vist en directe i on també s'han projectat altres vídeos. Als assistents, que a l'inici han corejat el seu nom a l'uníson, se'ls ha fet curt el concert, que ha durat prop d'una hora i vint minuts.

Malgrat haver exhaurit les 15.000 entrades per aquest concert en temps rècord –que oscil·laven dels 28 als 65 euros, sense despeses de gestió-, el fons de la pista no s'ha omplert. De cara al concert d'aquest diumenge, que es va anunciar un cop es van acabar les entrades pel primer, tampoc hi ha cap localitat disponible.

Aquest és el primer concert en un recinte tan gran com el Sant Jordi i sense estar englobat en un festival. Aquesta actuació, com la de diumenge i la de dimarts al Wizink de Madrid serviran per a cloure la gira de 'El mal querer', que l'ha afirmat com a diva i estrella internacional. La gira de 'El mal querer' ha portat a la cantant pels Estats Units, Portugal, Anglaterra o Suïssa. A Barcelona ho va fer en el marc del Primavera Sound, primer bany de masses amb el públic barceloní; i, un any abans, va debutar al Sónar.