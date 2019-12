Jaume Subirós cuina a Barcelona el menú de la nova etapa dels Entramuntanats

Aquesta setmana s'ha celebrat, al Restaurant El Bosc de l'Hotel Barcelona 1882, el primer de tot un seguit de sopars de l'associació Entramuntanats que a partir d'ara oficiarà cada mes un prestigiós cuiner empordanès al Cap i Casal. Jaume Subirós, del Motel Empordà de Figueres, ha estat el primer xef convidat pel casal empordanès que amb els seus 25 anys d'història, ara vol convertir-se en un autèntic referent gastronòmic a la capital de Catalunya.



Menú KM 0 empordanès

El menú que ha proposat el prestigiós restaurador als comensals -tots ells familiarment o emocional 'connectats' amb l'Empordà-, constava de Naps de Capmany amb formatge blau Cingles de Bertí, seguit per uns raviolis d'escamarlans a la tomata i tapioca. El plat principal era un royal d'ànec a l'estil pequinès amb un 'chutney' de pera de l'Armentera. I com a colofó es va servir un tap dolç de Cadaqués al rom, a més d'una petita degustació de xocolata negra, per romandre fidel a la tradició dels sopars dels Entramuntanats. Tot això ruixat amb vi Blanc De Cap a Peus i vi negre 9SET2 del celler JOC, del reconegut viticultor empordanès Jordi Oliver Conti.



Més de 40 comensals

Jordi Jordà i Thomas Spieker, co-fundadors de l'Associació i, acutalment, president i vicepresident de la Junta Gestora que es va fer càrrec de redirigir els seus destins el més de juliol passat, es van mostrar molt satisfets per la gran convocatòria d'aquest primer sopar de la nova època i destaquen alguns dels noms dels assistents que els van sorprendre amb la seva inscripció, com ara la Consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, l'exalcaldessa de Figueres i actual secretària general d'Empresa i Coneixement, Marta Felip, el reconegut periodista de La Vanguardia i conferenciant Josep Playà, la periodista de Catalunya Ràdio Àngels Bronsoms i un llarg etcètera, que van regalar una llarga ovació al xef Subirós en el seu comiat de taula.

Gregory Abella, proper cuiner convidat

Donat que el mes de gener els Entramuntanats mai celebren un sopar per donar temps a tothom a superar la ressaca nadalenca, el sopar del mes de febrer tindrà lloc el dilluns, dia 3 i el cuiner elegit per a aquesta ocasió serà en Gregory Abella, del Restaurant Falconera, de Roses.