Estrenen quatre nadales del mestre Lluís Albert a l'Escala

La proximitat amb les festes nadalenques i la coincidència amb el pont de la Puríssima ha propiciat que l'associació cultural Pau Casals programi, per aquest dissabte a les 6 de la tarda, un concert de Nadal molt especial a l'Escala. Protagonitzat pel tenor Jordi Mas i el pianista Miquel Jorba, ambdós intèrprets oferiran un ampli repertori que inclourà l'estrena de quatre nadales del mestre Lluís Albert que, quan ell era un adolescent, li cantava la seva padrina i tia, l'escriptora Caterina Albert i la seva altra tia Amèlia: Eixa Nit; Déu vos guard, Josep; Nit de vetlla i L'adoració dels ocells.

«Aquest material temàtic, tan impregnat de la terra, em va influir en la meva manera de fer música, i així ho han reconegut molts crítics, la meva influència de les arrels populars de l'Empordà», explica el compositor escalenc. Bona prova d'això, doncs, són aquestes quatre nadales que es podran escoltar dissabte a l'Alfolí. En aquest sentit, aquestes obres estan recollides al llibre Cançoner de l'Empordà (Brau), publicat pel mateix Lluís Albert l'any 1994.

De la resta del programa destaquen nadales populars catalanes recopilades i harmonitzades per Palmira Jaquetti (1895-1963). Són obres tan conegudes com El cant dels ocells, Les dotze van tocant i El desembre congelat. A la primera part del programa s'interpretaran un conjunt de lieders de Robert Schumann i tres cançons de Nadal de Manuel Blancafort, concretament, Cançoneta humil de mitjanit, Els núvols de Nadal i Els Reis.

Quelcom que remarca el mestre Albert és la qualitat dels dos intèrprets. Per una banda, el tenor Jordi Mas va estudiar cant amb mestres molt reconeguts, entre els quals destaca Wolfram Rieger. Ha rebut diferents premis com el del concurs d'òpera de Sabadell i ha actuat al Palau de la Música de Barcelona i a molts teatres europeus. Per l'altra, acompanyant-lo, el pianista Miquel Jorba, també àmpliament reconegut i amb una llarga trajectòria de recitals arreu d'Europa. Molt apreciat com acompanyant de lied, les seves actuacions també s'han enregistrat i emès per diferents ràdios.

Aquest concert a l'Alfolí de la Sal forma part de la programació del cicle «Clàssics l'Escala-Empúries» que es fa al llarg de l'any.