Proposen cercar el tió en una caminada màgica per Garriguella

Hi ha tradicions que uneixen. Això ho saben bé a Garriguella on, tot aprofitant la festa d'hivern, celebren una caminada màgica per anar a cercar els tions. Aquesta és una oportunitat per apropar les famílies, petits i grans, i, alhora, per recórrer l'entorn del poble. La caminada, promoguda per l'associació Tocavents de l'Albera amb el suport de l'Ajuntament, es fa, doncs, diumenge a les 4 de la tarda des del cementiri vell.

Per fer possible aquesta activitat de caràcter més nadalenc, la complicitat de les famílies és absoluta, com explica l'alcaldessa, Isabel Teixidor. Prèvia la trobada, els tions es van distribuint pel camí i durant la caminada la descoberta esdevé un moment màgic alhora «que permet disfrutar de la natura». Quan tots els tions ja hauran estat descoberts, la festa seguirà amb, justament, un espectacle de màgia de la mà del Mag Eduard Juanola, a la Sala Sindicat. Després de l'activitat es repartiran croissants i xocolata entre els assistents.

La festa major, però, arranca divendres amb la primera quina de la temporada al poble. La trobada lúdica es fa a les 6 de la tarda a la sala polivalent i la promou la mateixa associació que organitza la caminada màgica, Tocavents de l'Albera.



Concert de gospel

L'endemà serà la jornada que inclourà els actes més musicals. Per una banda, la cobla Osona interpretarà una selecció de sardanes a la plaça de Noves. Ja a la tarda, a les 6, a l'escalinata de l'església de Garriguella actuarà els cantaires de la coral de gòspel de l'ABS de Peralada que, com recorda l'alcaldessa, inclou també membres del poble. «Els concerts de gòspel es van posar de moda ja fa un temps, és una classe de música que anima la gent a moure's», reconeix Teixidor. La vetllada es tancarà amb una discomòbil a la Sala Sindicat, a l'espai de la Penya Blaugrana, després de la retransmissió d'un partit de futbol, a partir de les 11 de la nit. La conduirà un veí del poble.