Navata obre la programació de pessebres vivents a la comarca el 6 i 8 de desembre

Navata obre la XXII edició del seu pessebre vivent, un dels més antics de la comarca els dies 6 i 8 de desembre, amb el qual s'inaugura la temporada a l'Alt Empordà. Es du a terme en dues sessions, a dos quarts de set de la tarda i a dos quarts de vuit. Els organitzadors esperen que vingui un públic nombrós: «Pels voltants de Nadal hi ha molts pessebres, per això vam decidir canviar la data i, si fa bo, la veritat és que tenim molta gent». Enguany hi haurà petits canvis en el pessebre com ara l'escena dels Dimonis, que s'anuncia serà més espectacular. Per a la resta es manté la tradició.

El pessebre vivent de Navata va començar com una activitat de la catequesi, ampliada la participació a tots els nens de l'escola i alguns pares que van voler col·laborar. Va néixer el 1997, i des de llavors cada any s'ha anat fent més popular, i ofereix un passeig pels carrers del poble, amb escenes bíbliques i de vida quotidiana. Enguany es manté el recorregut de l'any passat, que es va fer una mica més llarg, i en el qual es van incorporar també nous quadres, mantenint com a escenari el nucli antic de la població. Tampoc canvia la tradicional degustació del caldo Aneto de Nadal i de la xocolata desfeta perquè el públic entri en calor. Inicialment el pessebre vivent de Navata es representava només en el carrer de la Muralla, un dels més antics del poble. El tercer any s'amplià a dos carrers més. Ara el pessebre té lloc als carrers i cases del poble. Es poden veure escenes d'oficis, escenes casolanes i bíbliques ambientades en el temps del naixement de Jesús.

Comptant els organitzadors i els figurants del Pessebre, són més de cent persones, gent de totes les edats, des de mainada petita fins a avis que participen fent el seu personatge des de l'entrada de les cases, que són l'escenari d'una gran majoria d'escenes del pessebre». El preu del pessebre vivent és de cinc euros l'entrada i està organitzat per l'Associació Pessebre Vivent de Navata, des de fa 23 anys, tot i que un any no es va fer i per això aquesta és la 22a edició. Amb la il·lusió de fer cada any d'aquesta activitat una trobada de la gent del poble, els organitzadors esperen que ben aviat es produeixi un relleu generacional de la junta, que aporti aires nous i idees renovades.