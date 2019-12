«M'endevines més i més?» posa a prova la imaginació dels nens, a Figueres

La biblioteca de Figueres ha acollit la presentació de M'endevines més i més?, el sisè títol de l'exitosa col·lecció d'endevinalles «M'endevines?», publicada per Barcanova Editorial. L'acte va comptar amb la presència dels autors, Joan Antoja i Anna M. Matas, i la col·laboració de l'actor Xavi Sais que va dinamitzar la presentació.

La col·lecció pretén, d'una manera divertida i engrescadora, que l'infant aprengui vocabulari, frases fetes, refranys, tot estimulant l'atenció, la memòria i el raonament i potenciant la lectura, a través de les endevinalles que es reparteixen en quatre blocs: bestials, festives, delicioses i barrejades. Els llibres sempre estan estructurats de la mateixa manera i compten amb la col·laboració de la mona Ramona, el personatge que orienta els infants i els ajuda a resoldre les endevinalles per mitjà d'originals i enginyoses pistes que també tenen un valuós contingut pedagògic.

Ara per ara s'han venut al voltant de 50.000 exemplars de «M'endevines?», tot un èxit tractant-se d'una col·lecció infantil, feta només en català i que, a més, promociona la cultura popular i el territori. El projecte va sorgir ara fa deu anys a partir d'un portal a Internet de la Generalitat que ofereix molts recursos d'aquest tipus adreçat al personal docent. «Amb aquesta col·lecció de llibres es vol posar a l'abast dels nens reculls d'endevinalles que siguin fàcils de resoldre, per a nens a partir de cinc anys, sent cada conte un joc on t'ho passis bé i aprenguis d'una forma lúdica» destaca Antoja, creador de les il·lustracions. El fet que els autors vinguin del món de l'educació, fa que cada treball tingui un fort component pedagògic, assenyalen. La publicació del conte involucra petits i engresca els pares sota un concepte de llibre familiar de 24 endevinalles: «Ens agrada visualitzar adults i fills compartint llibre i gaudint-ne els dos».

Joan Antoja (Badalona,1963) és Llicenciat en Pedagogia per la Universitat de Barcelona i la seva feina sempre ha estat vinculada a l'educació especial. Des de fa uns anys compagina la seva tasca docent amb la d'il·lustrador, autor i dissenyador de materials didàctics. Anna Maria Matas i Ros (Figueres,1969) és diplomada en Magisteri i Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona i ha desenvolupat la seva docència en diferents escoles de les comarques gironines. També ha participat en l'elaboració de llibres de text, materials curriculars d'educació infantil i és coautora de projectes TIC de la Generalitat de Catalunya. Actualment és mestra d'educació infantil a l'escola de Llers (Alt Empordà).