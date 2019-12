Impulsen les arts escèniques com a mitjà per aprendre i fomentar el català, a Figueres

Ja fa unes setmanes ha arrencat a Figueres el primer curs del projecte El català a través del teatre, fruit de la col·laboració entre l'Aula de Teatre Eduard Bartolí i l'Oficina de Català de Figueres. Aquesta és una iniciativa adreçada als alumnes dels cursos de català que pretén fomentar l'aprenentatge de la llengua a través de les arts escèniques. El curs està especialment pensat per adaptar-se a les necessitats dels alumnes de diversos nivells dels cursos de català de l'Oficina de Català de Figueres i l'imparteix el professorat de l'Aula de Teatre Eduard Bartolí al teatre el Jardí de la ciutat.

Un grup d'unes vuit persones de diferents nivells i països s'han reunit en aquesta iniciativa pilot que s'ha posat en marxa aquest novembre. A principi de 2020 hi ha prevista la signatura d'un conveni que englobarà línies de treball conjuntes en el marc del projecte amb la intenció d'ampliar l'alumnat que hi participa i també de treballar amb les parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua.

Marià Llop, responsable de la direcció de programes de l'ATEB, assegura que «a l'Aula de Teatre ens encaixava molt bé El Català a través del Teatre, perquè, a banda de les classes d'educació no formal en teatre, tenim un projecte de Teatre a l'abast i aquí fem entrar apropar el món del teatre o treballar a través del teatre qualsevol valor amb col·lectius desfavorits o en altres espais., dins el vessant més de teatre social». Dolors Barceló, responsable de l'Oficina de Català de Figueres, explica que «l'Aula de Teatre ha posat tot l'interès i tots els mitjans a col·laborar amb l'Oficina de Català oferint un descompte del 50% en el preu del curs i avantatges als alumnes per accedir a l'oferta teatral de la ciutat».

El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens format per la Generalitat, els consells comarcals i els ajuntaments, del qual forma part l'Ajuntament de Figueres, que vetlla per l'extensió de l'ús social de la llengua catalana, mitjançant la formació i a través de la realització de projectes de foment de la llengua. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Alfons Martínez, destaca el compromís de l'ens local amb la difusió del català i remarca: «A Figueres hi ha gent de més de cent nacionalitats diferents que parlen més de 70 llengües; l'aprenentatge del català és, sens dubte, una eina de cohesió social»

Alumnes de diferents edats i orígens s'han reunit en aquesta primera prova pilot: «Amb aquesta diversitat tan àmplia ens enriquim molt tots» destaca la professora del curs, Ivette Baguer, que ressalta les ganes que tenen tots ells «d'aprendre idiomes, d'aprendre uns dels altres, de fer teatre i de passar-s'ho bé». El dia 21 de desembre participaran tots els alumnes en la Mostra de Teatre que realitza l'Aula de Teatre per mostrar el que ja han après. En aquest cas «són alumnes de cursos de català elemental: ja saben la llengua, però s'han de llençar a parlar i el teatre és una eina per guanyar seguretat en la conversa. Aprenen el català en un entorn real, posant en pràctica els seus coneixements, per tal que no es quedin només amb la teoria» remarca Barceló. Pel que fa al desenvolupament de les classes, Baguer explica que «se senten amb molta confiança perquè tots ells saben que estan aprenent».



Creixement d'alumnes

L'Oficina de Català de Figueres, ubicada a la Fundació Clerch i Nicolau, ofereix 14 cursos amb un total de 311 persones inscrites, que representen un creixement d'un 28,9% d'alumnat respecte al mateix període de l'any passat. Als aprenents de català a partir dels cursos Bàsic 2 fins a l'Elemental 3 se'ls ofereix poder tenir una parella lingüística del programa Voluntariat per la Llengua que ja té una quarantena de parelles inscrites.