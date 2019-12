La cultura revoluciona el Convent de Pontós

El Convent de Pontós és un lloc infinit que compta amb nombroses sales i fins i tot amb un teatre al seu interior. Té un espai exterior inacabable i és també l'indret on la gent de l'Associació Mutte Cultural s'ha instal·lat per dinamitzar l'art al municipi i a la comarca. El projecte neix amb la voluntat de promoure i fomentar activitats culturals i difondre l'art en totes les seves expressions. Des de fa uns mesos, hi han portat el seu treball grups de música i de teatre que busquen llocs on assajar a la vegada que s'hi programen concerts i espectacles de petit format, almenys un cop al mes, i tots els espectacles funcionen a través de la taquilla inversa.

La transformació d'aquest espai s'ha anat gestant de la mà de nou amics, tos ells artistes que ara fa dos anys van decidir convertir el Convent en casa seva: Aleix, Anna, Alberto, Prisca, Acari, Mireia, Noe, Laurent i Maus viuen en família –alguns d'ells també tenen fills– al Convent, un edifici suficientment ampli «per poder acollir, menjar, dormir i crear des de disciplines com la música i el teatre, a les quals dediquem les nostres vides professionals» explica Prisca Villa, una italiana que ha trobat al Convent l'espai ideal per viure en família i construir una comunitat amb la convicció que «aquesta pot ser una bona manera de viure».

«Feia molt de temps que buscaven un espai d'aquestes característiques i en veure el Convent ens vam enamorar» comenta Prisca Villa, sobre la decisió de deixar Tiana, un poble situat a uns vint quilòmetres de Barcelona on vivia, per establir-se a l'Empordà.

Imatge panoràmica de l'antic Convent de Pontós

El Convent de Pontós té espai suficient per fer de casa però també de lloc de trobada i d'experimentació. És un lloc amb encant, amb molts espais on perdre's i trobar-se, per tocar sense molestar a ningú, per descansar i relaxar-se. Té una sala de teatre, sales d'assaig, una capella on es realitzen concerts íntims i bar associatiu, l'Avre Maria, on fer una copa o menjar alguna cosa en acabar l'actuació, a banda d'amplis dormitoris, cuina i menjador, espai de reunió de tota la comunitat. Disposa també d'espais per a fer residències i presentacions i un gran pati a l'aire lliure. «L'espai ens permet generar moviment artístic, intercanviar activitats» destaquen els seus habitants que feia temps que buscaven un espai d'aquestes característiques. I a Pontós n'hi havia un de disponible, per seguir generant art com han fet al municipi anteriors projectes com el Festival Mapa. És el poble on viuen els integrants de Doctor Alonso i els de la Fundació Collado-Van Hoestenberghe.

Ja han passat per l'escenari del Convent grups i músics de renom així com Pau Riba, Coetus, Carles Dénia, The Black Barbies, Cayana, Germán Díaz, Rusó Sala, Les Isabelles, Gentelmen of few, Ian Sala, Karamba, Marala trio, Noè Escolà, Quartiana o Sílvia Pérez Cruz. L'agost passat també es va celebrar una trobada de música tradicional peninsular ibèrica que va comptar amb més de cent músics de tot arreu. Només amb el boca orella, aconsegueixen atraure un gran nombre de públic a les activitats que fan i la intenció és fer arribar a més gent el seu projecte.



Programació per als propers mesos

7 de desembre

Kamchatka proposa una sortida de residència al Convent, a les 18.30 hores. El mateix dia, a les 21.00 hores, actuarà Valentina&The Electric Post. Lloc: convent de pontós Preu: taquilla inversa

14 de desembre

Marco Mezquida actuarà a les 21.00 hores, presentant Ravel's Dreams. Lloc: convent de pontós

Preu: taquilla inversa

4 de gener

Pau Riba + De Mortimers, a les 19.00 hores i Jisàs de Natzerit Lloc: local social pontós Preu: 10 euros

18 de gener

Swimming in a Pan ofereix el seu rock alternatiu a partir de les nou del vespre i a partir de les deu de la nit actuarà Siats. Lloc: convent de pontós Preu: taquilla inversa