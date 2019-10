El pianista figuerenc David Turró i Martí Aiguabella comparteixen els teclats

El pianista figuerenc David Tur­ró té 23 anys. Format musicalment a l'escola de música la Flauta Màgica i, posteriorment, al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, va tenir molt clar des de ben petit que el seu camí era la música. Aquest divendres a les 9 del vespre, dins la programació de Figueres a Escena, tindrà l'oportunitat de tocar a casa, concretament, a l'auditori dels Caputxins de Figueres. Ho farà al costat del seu company d'estudis al Liceu, el també pianista empordanès Martí Aiguabella.

Turró i Aiguabella han presentat un programa pianístic variat que aniran alternant individualment per, finalment, confluir i tocar el piano a quatre mans. La vetllada, doncs, l'obrirà el figuerenc amb una peça de Brahms, Les quatre balades. «Una obra romàntica que m'agrada i que vaig presentar pel concert de graduació», explica Turró. Tot seguit, canviant una mica el registre, Aiguabella interpretarà Cants màgics, de Frederic Mompou, i Rhapsody in blue, de George Gershwin. «Els dos oferim estils molt diferents, respecte al caràcter de les obres i d'època», reconeix Turró.

Posteriorment, els dos intèrprets compartiran l'instrument, ja que tocaran junts, a quatre mans, la Suite núm.1 del compositor noruec Edvard Grieg. Es tracta d'una adaptació d'aquesta obra. Tocar junts obliga els dos intèrprets a assajar plegats malgrat que ja estan molt acostumats a fer-ho. «No és una feina extraordinària», reconeix el músic figuerenc qui està molt satisfet d'aquesta invitació feta per Joventuts Musicals de Figueres per actuar als Caputxins. «Jo els vaig proposar la idea i des del minut zero van acceptar-ho; estem molt agraïts», diu Turró, que compagina aquesta faceta d'intèrpret amb la de docent.



Amb Madamme Mustash

Per David Turró, aquesta no és la primera vegada que actua a Figueres ja que, a banda d'aquesta formació de duet, també acompanya habitualment Madamme Mustash, que no és cap altra que la cantautora rosinca Anna Gratacós. L'any passat, per exemple, els figuerencs van poder escoltar Madamme Mustash a la biblioteca de Figueres.