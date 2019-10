Les Jornades Europees del Patrimoni arriben a Sant Pere de Rodes i Vilabertran

Sant Pere de Rodes donarà el tret de sortida a les Jornades Europees del Patrimoni amb el concert 'En un Miralh' de Mos Azimans. El concert serà aquest divendres a les 19.00 hores, a l'esglèsia de Sant Pere de Rodes.

La formació de Mos Azimans sorgeix el 2009 de la mà de Pau Marcos (viola i direcció), Laia Frigolé (veu), Míriam Encinas (flautes i percussions) i David Codina (organetto) amb la intenció d'explorar els repertoris medievals.

El nom Mos Azimans es deu al trobador occità del segle XII Bernat de Ventadorn i és precisament a les poesies d'aquest trobador que van dedicar el primer treball discogràfic de la formació En un Miralh, gravat l'abril de l'any 2015 a Sant Pere de Rodes.

En un Miralh és un viatge per les passions amoroses a través de la bellesa que traspuen els chans que Bernat de Ventadorm va dedicar a Margarida de Turena, a qui ell anomenava Mos Azimans, és a dir, "el meu imant". Es tracta d'una activitat gratuïta, cal fer reserva prèvia al 972 387 559 / 972 194 238

Com cada any, al llarg del cap de setmana tant el monestir de Sant Pere de Rodes com la Canònica de Vilabertran viuran jornades de portes obertes, i com a novetat, enguany oferirem visites guiades amb intèrpret de llengua de signes catalana. La visita guiada a Sant Pere de Rodes es farà aquest dissabte a les 12 del migdia i diumenge a la mateixa hora es farà la visita a la canònica de Santa Maria de Vilabertran.

Aquestes visites guiades són gratuïtes, per a persones sordes i acompanyants es recomana fer reserva prèvia a reservesspv.acdpc@gencat.cat