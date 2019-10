Òmnium Cultural enceta un nou cicle de filosofia entorn de la política i l'ètica a Figueres

Vivim temps convulsos i hipersaturats de missatges i això fa que la gent necessiti, més que mai, espais de reflexió i pensament. Així ho han cregut els responsables d'Òmnium Cultural Alt Empordà i, per aquest motiu, han impulsat un cicle de filosofia, batejat com Animals polítics sota la coordinació de la periodista cultural Cristina Masanés, que arranca aquest dijous a les set de la tarda a la biblioteca de Figueres. El primer convidat és un nom contundent, Daniel Gamper Sachse, professor de filosofia moral i política a la Universitat Autònoma de Barcelona i darrer premi Anagrama d'assaig amb Las mejores palabras, que oferirà la seva mirada sobre el bé comú i sobre com protegir avui les democràcies.



Tres xerrades més

A banda de Gamper, el cicle inclourà tres xerrades més. La segona, el dimecres 16 d'octubre, anirà a càrrec de l'arquitecte, urbanista i activista social Itziar González Virós, impulsora del Parlament Ciutadà i de l'Institut Cartogràfic de la Revolta. González abordarà el tema de la comunitat i sobre qui ha de ser el poder legislador en una societat que vol ser justa. Els altres dos ponents convidats són el professor d'Idees Estètiques a la Universitat de Girona, Xavier Antich Valero, que parlarà sobre la justícia i sobre si aquesta és justa, el dimecres 6 de novembre, i, finalment, per cloure el cicle, es podrà escoltar al doctor en Filosofia i màster en Bioètica i dret, Joan Canimas Brugué. Ell parlarà sobre la llibertat i sobre què en fem amb ella. La seva intervenció serà el dimecres 20 de novembre. Totes les xerrades són d'accés lliure.