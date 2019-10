Les millors receptes de platillos i postres tornen a Peralada

L'Ajuntament de Peralada i el col·lectiu de les Mestresses de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi i la comarca, organitzen la 28a Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà aquest diumenge, al Centre Social de Peralada. Hi participen una quarantena de cuiners i cuineres que aportaran a concurs les seves millors receptes de platillos i postres cuinats.

Aquesta mostra, que consisteix en un concurs de platillos (ànec, pollastre, perdiu, xai, porc, vedella, peix, amb verdures, bolets, peres, pomes, samfaina, marisc, entre altres) i postres (cremes catalana, pomes al forn o farcides, pastisseria en general) per a cuiners i cuineres no professionals està centrat en la recuperació de plats de cuina tradicional empordanesa, va celebrar la 1a edició l'octubre de 1992.

La festa gastronòmica, que ja ha celebrat amb èxit 27 edicions, ha fomentat la recuperació de moltes receptes tradicionals de casa nostra i s'han recollit en nombroses edicions on queda palesa la vàlua d'aquest llegat.



Dinar degustació

El jurat d'aquesta edició estarà format, com és habitual, per prestigiosos restauradors de la comarca així com altres membres vinculats a la gastronomia. Finalitzat el Dinar Degustació, aquest jurat farà públic el seu veredicte i atorgarà un primer premi i un accèssit en cadascuna de les dues categories de la mostra, guardons elaborats enguany per l'artista peraladenca Montserrat Badosa, alhora que es farà entrega d'un obsequi commemoratiu a tots i totes els/les participants d'aquesta edició. Tot seguit s'iniciarà el ball a càrrec de Jordi Rubau que posarà el toc final a la festa gastronòmica.

El preu del tiquet és de 20 euros, i es poden adquirir al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec (tel. 972 538 840) fins al dia 13 d'octubre o fins a esgotar-se l'aforament.