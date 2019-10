La major col·lectiva d'art a l'aire lliure torna a Castelló

Un any més arriba la proposta cultural que omple d'art els espais arquitectònics més emblemàtics de Castelló d'Empúries, a partir d'aquest divendres i durant tot el cap de setmana. Prop de 100 artistes participen en aquesta 12a edició que reunirà obres de disciplines diferents dibuixant un recorregut pel centre històric en 14 espais expositius, alguns de titularitat privada i amb tres noves incorporacions: els jardins del Palau Macel·li (recuperat d'altres edicions), el Pati del Palau dels Comtes i l'Hort del Convent de Santa Clara. Aquesta és l'essència de la Ruta, unir art, patrimoni i gastronomia. L'alcalde, Salvi Güell, apunta que «l'objectiu de la Ruta és garantir la seva qualitat, introduint petites novetats que la mantinguin viva».

La proposta, totalment consolidada, està organitzada per l'artista i comissària Anna Maria Constanseu i patrocinada per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Enguany hi haurà artistes de la Catalunya Nord i el País Basc també convidats i un ampli ventall d'estils representats. La ceràmica s'afegeix per primer cop a la pintura, l'escultura i la fotografia i entre les diferents propostes que es podran visitar destaca una espectacular instal·lació de fusta al Paller d'en Melino a càrrec d'Evelí Adam. La Ruta de l'Art continua protegint l'art emergent, als joves se'ls ha de donar un cop de mà, la persona jove és el futur i sempre els fa molta il·lusió exposar. Cal destacar, d'entre les propostes escultòriques, la col·laboració de la Facultat de Belles Arts que ha fet una selecció de vuit artistes que culminen els seus treballs exposant-los al claustre del convent de Santa Clara. Igualment, repeteix la Galeria El Claustre que exposa l'obra de deu artistes.

Després de dotze anys, la Ruta atrau cada any un ampli nombre de públic, sobretot familiar, explica Constanseu: «Si la Ruta té èxit, és perquè tothom troba el seu espai per visitar-la per la varietat d'estils». Un altre dels al·licients és la combinació d'artistes, obres i espais arquitectònics, la gent ho valora molt. «Si estàs en una galeria, el dia de la inauguració trobes l'artista, però la resta dels dies ja hi ha el venedor. A la Ruta de l'Art, són els mateixos artistes que es fan càrrec de les obres, per això hi són sempre i això és molt positiu per al visitant que pot parlar i conèixer l'autor de qui ha fet les obres. Nosaltres no ens fem responsables de la seva obra, perquè, si no, no ho podríem assumir» afirma Constanseu.

La imatge de la Ruta d'enguany és l'artista Josep Plaja que ha cedit un quadre per ser sortejat i ajudar els organitzadors a recaptar fons. Complementen la Ruta un ampli ventall d'activitats paral·leles, com ara concerts, degustació de vins, visites guiades, el concurs Ruta Kids, per a la mainada, i el concurs d'Instagram. El Mercat d'Art és l'activitat que completa el circuit amb un espai destinat a la venda d'obres en petit format i preu assequible que dedica part dels beneficis a l'Associació MIFAS de bàsquet en cadira de rodes.