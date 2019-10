L'arquitectura moderna de Cadaqués centra el dia mundial de l'arquitectura

Amb motiu del Dia Mundial de l'Arquitectura, que es commemora el primer dilluns d'octubre, la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza una nova edició de l'Arquitectour Girona, que inclou una conferència a càrrec de Liebman Villavecchia Arquitectes i una visita a l'arquitectura moderna de Cadaqués.

El dissabte 12 d'octubre tindrà lloc una visita al nucli antic de Cadaqués, de la mà dels arquitectes del doctor arquitecte Marc Arnal. Ell mostrarà les especificitats d'un conjunt de cases del moviment modern projectades per Harnden i Bombelli, Coderch, Correa i Milà, entre d'altres.

Dos dies abans, el dijous 10 d'octubre a 19.30 h a la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del COAC, els arquitectes Fernando Villavecchia i Eileen Liebman Arquitectes parlaran de les peculiaritats de la Casa Villavecchia, de Federico Correa i Alfons Milà, i la Casa EM26 de Cadaqués, de les quals en són els autors. La conferència es titula "Relacions i context: unes cases de Cadaqués".



Liebman Villavecchia Arquitectes

Fernando Villavecchia és arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Va formar part de la redacció de la revista "Arquitecturas Bis" i ha estat professor de Projectes a l'Escola d'Arquitectura del Vallès durant vint anys. Eileen Liebman és llicenciada en Belles Arts per la Washington University de Sant Louis. Va fer estudis de postgrau a l'ITESO de Guadalajara (Mèxic) i és màster en arquitectura per la University of Califòrnia, a Los Angeles. També va ser assistent del Comissariat de l'exposició "Ciutats, Cantonades" al Fòrum de les Cultures a Barcelona, i ha estat professora convidada al curs de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat d'Illinois, (Chicago) a Barcelona. Des del 1987 comparteixen el despatx professional Liebman Villavecchia Arquitectos juntament amb les arquitectes Mireia Comajuncosa i Ana Bracons.