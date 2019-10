Filmin incorporarà un centenar de clàssics de Hollywood de la ma de Metro Goldwyn Mayer

Més d'un centenar de clàssics del cinema de Hollywood estaran disponibles a Filmin a partir de l'1 de novembre gràcies a un acord signat entre la plataforma catalana i l'estudi Metro Goldwyn Mayer. Entre les novetats que trobaran els subscriptors del web de vídeo sota demanda a partir d'aquesta data hi ha les oscaritzades 'West Side Story', 'Annie Hall', 'Rain Man', 'El apartamento', 'Platoon' o 'El silencio de los corderos'. També s'hi sumaran títols destacats de grans directors de cinema com Billy Wilder, Martin Scorsese, els germans Cohen, Bernardo Bertolucci o Kenneth Branagh. Totes aquestes novetats estaran disponibles en alta definició, doblades al castellà i també en versió original subtitulada.

El catàleg de cinema i sèries eminentment europees de Filmin s'amplia d'aquesta manera amb una important representació de films que han marcat la història de Hollywood.

Entre les 110 pel·lícules que s'incorporaran en exclusiva s'hi compten clàssics de tots els temps. Des de 'Toro Salvaje' (Scorsese), '12 hombres sin piedad' (Sidney Lumet) o 'Con faldas y a lo loco' (Billy Wilder), fins a diversos films de Woody Allen, títols icònics de ciència ficció com 'The Terminator' (James Cameron) o 'Robocop', i altres obres contemporànies de culte com 'Fargo' (Joel i Ethan Coen), 'Terciopelo Azul' (Lynch), o 'Los amigos de Peter' (Kenneth Branagh).