El Congrés sobre Eduard Puig Vayreda reforça el llegat intel·lectual del personatge

L'auditori dels Caputxins de Figueres ha acollit, durant dos dies, el Congrés que l'Institut d'Estudis Empordanesos ha dedicat a Eduard Puig Vayreda (1942-2018), un dels personatges empordanesos més singulars i polifacètics de les darreres dècades. Entre divendres i dissabte, una vintena de ponents i moderadors han debatut la vinculació i el paper jugat per Puig Vayreda en camps tan diversos com la literatura, la pintura, la difusió musical, els centres d'estudis locals, el vi i la gastronomia, el periodisme i la política municipal i nacional, en els quals va tenir un protagonisme destacat "com a impulsor, divulgador i actiu col·laborador o organitzador".

El Congrés ha servit per conèixer molt millor la gran quantitat de feina que va fer Eduard Puig Vayreda, molta de la qual va deixar el camí obert per a seguir endavant, que és el que buscava aquesta trobada que tenia com a lema genèric Des del banc del general mirant el futur. "Estem molt satisfets del desenvolupament d'aquest esdeveniment, tant pel seu contingut com per com ens ha ajudat a entendre millor quina ha estat el seu llegat", apunta l'arqueòloga i presidenta de l'IEE, Anna Maria Puig, qui ha compartit la direcció de la comissió organitzadora al costat de l'expresident de l'IEE i historiador Pere Gifre i l'economista i exalcalde Joan Armangué.

Cada taula ha tingut tres ponents i un moderador. Les seves intervencions s'han completat amb aportacions dels assistents. Totes les ponències i les conclusions del Congrés dedicat a l'enòleg, escriptor, periodista i exalcalde figuerenc s'inclouran en els Annals del 2020. En l'acte de cloenda, l'alcaldessa Agnès Lladó va "posar en valor" la figura de Puig Vayreda. El seu fill, Oriol Puig Bordas, va agrair la participació de tots els implicats: "el meu pare estaria orgullós de veure el resultat de tot el que va sembrar".