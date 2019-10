Els estudiants de Belles Arts de la UB ocupen el Claustre del Convent de Santa Clara

Un dels espais més visitats de la Ruta de l'Art, que se celebra el proper cap de setmana a Castelló d'Empúries, és el claustre del Convent de Santa Clara. Ja gairebé és tradició que s'hi exposin les obres dels vuit alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB) que la mateixa Facultat selecciona.

D'entre les seves obres escultòriques hi són representades l'escultura sonora, els treballs amb ferro, amb silicona, de ceràmica. L'escala dels treballs presentats també són ben variats. Al claustre hi podrem veure des de l'obra Les balenes no ploren de Josep Bauza Navarro que té unes dimensions de 1500X250X180 cm fins al modelatge Les memoris of a peony d'Anna Zhu de 80X 45cm o l'obra The Void de bronze amb pàtina de 7x38 cm.

Segons el Dr. Manuel Aramendía, vicedegà de Cultura de la Facultat de Belles Arts, "l'exposició pública dels treballs és una part fonamental del procés formatiu dels nostres alumnes". L'espai expositiu del claustre del convent està coordinat per José Antonio Ares i Río que és el Comissari dels participants de la Facultat de Belles Arts.

Aquesta col·laboració aporta beneficis tant al circuit de la Ruta de l'Art per les propostes arriscades i innovadores que presenta la Facultat de Belles Arts com a els mateixos estudiants que col·laboren en una iniciativa que aposta de manera determinant per l'art i la seva difusió.