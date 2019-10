S'obre una nova convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, fa pública una nova convocatòria per escollir el projecte fotogràfic que compondrà la divuitena edició del Premi Joves Fotògraf(e)s. La convocatòria està dotada amb un premi de 1.000 € i hi poden participar tots els fotògrafs catalans (nascuts a Catalunya i/o residents) de 18 a 30 anys.

La proposta expositiva seleccionada es presentarà a la Casa de Cultura de Girona i després també passarà a formar part del programa d'exposicions itinerants de la Diputació, de manera que es podrà veure a diferents municipis de la demarcació. Així mateix, se n'editarà un catàleg.

A banda, l'exposició farà estada al Festival Off de Perpinyà, al FineArt d'Igualada, al Festival Imaginària de Castelló de la Plana i al Mirador Photo Garrigàs, entre d'altres.

La convocatòria i les bases en què s'especifiquen els detalls del procés selectiu es poden consultar a l'apartat «Joves Fotògraf(e)s» del lloc web d'INSPAI (http://www.inspai.cat), en què es dona informació sobre participants, projectes, documentació, lliurament, criteris de valoració, etc. El període per presentar les sol·licituds comença el 8 d'octubre i acaba el 8 de novembre de 2019.



Una comissió d'avaluació formada per representants de la Diputació de Girona i per persones especialistes i professionals del món de la fotografia, les arts i la cultura serà l'encarregada d'escollir el projecte fotogràfic. La resolució de la convocatòria es farà pública a partir del 9 de desembre.

Joves Fotògraf(e)s és un dels projectes més consolidats del conjunt d'activitats que organitza la Diputació de Girona en matèria cultural. Aquest projecte, impulsat per INSPAI, Centre de la Imatge, té per objectiu crear un espai de trobada de l'obra de fotògrafs i fotògrafes i fer-ne difusió per tal d'acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants. Pel que fa als autors, es persegueix la promoció i la projecció professional de la fotografia, i pel que fa als ajuntaments, institucions i entitats gironines, se'ls ofereix l'exposició itinerant perquè la programin a l'agenda cultural.

El projecte Joves Fotògraf(e)s va comenc?ar l'any 2001. Des de llavors, han estat protagonistes d'aquestes exposicions: Quim Giro?, Javier Marroquin, Maria del Mar Ribot, Rafael Bosch, Eloi Bautista, Marti? Artalejo, Pere de Prada, Tonyi Mateos, Elisabet Serra, Joel Lo?pez, Ali?cia Rius, Yurian Quintanas (fotògraf guardonat amb el prestigiós premi SFR Jove Talent de Paris Photo Contest a l'edició de l'any 2014), Carles Palacio, Marina Calahorra i Daniel Casanovas.

El guanyador de la darrera convocatòria és Martí Albesa, amb l'exposició «La frontera Sud, a l'ombra del Nord», que justament s'inaugurarà per primer cop d'aquí a pocs dies a la Casa de Cultura de Girona.