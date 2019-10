L'Amicale francesa de l'Alt Empordà celebra a Roses els 25 anys d'existència

L'associació Amicale dels francesos de l'Alt Empordà i els seus amics, especialment suïssos i belgues, celebren aquest dijous 3 d'octubre la festa del 25è aniversari de l'entitat. L'acte tindrà lloc a l'Hotel Almadrava Park amb l'assistència dels representants institucionals dels ajuntaments de Castelló d'Empúries, Palau-saverdera i Roses.

L'Amicale és una entitat molt viva, que fa moltes activitats al llarg de la setmana. «Som uns tres-cents cinquanta associats amb un centenar més d'acompanyants. No busquem la quantitat, sinó que procurem que tota la gent que pertany a l'associació ho faci per participar-hi», explica el president Jean-Marc Blamoutier.

«Preparar aquesta festa no ha estat fàcil, però ens fa molta il·lusió celebrar-la», diu aquest advocat i mediador parisenc que resideix a l'Alt Empordà i que viatja sovint amb el TGV per anar i venir de la capital francesa, on encara exerceix. Al seu costat hi ha el també advocat Mario Fàbrega, excònsol honorari de la República Francesa i un dels principals impulsors de l'Amicale des del seu naixement. «Aquesta entitat és un bon punt de suport per tota la gent francòfona que resideix entre nosaltres», apunta Fàbrega mentre Blamoutier li dona la raó i afegeix: «L'Amicale té molta empenta i bona salut. En vint-i-cinc anys només ha tingut cinc persones a la presidència, la qual cosa diu molt de la seva estabilitat».

La festa d'aquest dijous començarà amb un aperitiu de benvinguda que donarà pas a un sopar de gala «amb glamur, segur».