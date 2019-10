'Aida' de Verdi és la nova aposta operística del Festival de Peralada per l'estiu del 2020

El Festival Castell de Peralada presenta la seva nova aposta operística per l'estiu del 2020: 'Aida' de Verdi, una nova producció signada per Paco Azorín, que es podrà veure les nits del 5 i 7 d'agost, i que comptarà amb un repartiment de grans i reputades veus que estaran acompanyades per l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu sota la direcció musical de Dan Ettinger.

El Cicle Verdi encarregat al director d'escena Paco Azorín, que es va iniciar amb Otello, i que aquest estiu va continuar amb La Traviata, arriba al seu zenit amb Aida, títol que arriba per primera vegada al festival empordanès. Amb una producció pròpia de gran calat, aquesta nova Aida tindrà una mirada futurista i comptarà amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sondra Radvanovsky, - autèntic fetitxe de Peralada-, com a princesa etíop, al costat de la mezzosoprano Anita Rachvelishvili, qui ja va debutar en aquest festival com Orfeu, el 2011. Radamès, suposarà la prise de rôle absoluta per part del tenor Piotr Beczala en un esperat retorn a Peralada, en una producció on el gran baríton Carlos Álvarez, Medalla d'Honor del Festival, es posarà a la pell de Amonastro. Peralada viatjarà de l'antic Egipte als nostres temps en una mirada atemporal del títol verdià sota la batuta de Dan Ettinger, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Les millors veus del panorama líric internacional es tornen a donar cita al Festival Castell de Peralada.

Les entrades ja a la venda a www.festivalperalada.com.