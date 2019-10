Posposen la inauguració de l'exposició sobre Monturiol al Cercle Sport Figuerenc

La inauguració de l'exposició dedicada a un jove Narcís Monturiol, que s'havia de fer aquest dijous al vespre al Cercle Sport Figuerenc, s'ha posposat fins a nova data. La causa es troba en el foc que, aquest passat dimarts, va afectar a la cuina del restaurant Lizarran de Figueres i que, malgrat apagar-se, aquesta matinada, sobre les 5, ha requerit la presència dels Bombers. La crema en somort de l'aïllament de la xemenèia de la cuina ha omplert l'espai de fum, el qual ha afectat tot el sostre de l'immoble. Després d'assegurar-se que el local estava totalment net de fum, els Bombers han demanat una inspecció dels tècnics municipals per garantir-ne l'activitat, cosa que ja s'ha confirmat sobre les 13 hores d'aquest dimecres. Fonts dels Bombers asseguren que «els danys obligaran a tenir tancat el restaurant» fins que no els danys no es reparin. Tot i això, l'activitat de l'immoble pot seguir amb normalitat.