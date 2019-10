L'Escala es bolca en la 29a Festa de l'Anxova de l'Escala

L'inici de la 9a Ruta de la Tapa de l'Anxova, la setmana passada, va servir per escalfar els motors del que serà la 29a edició de la Festa de l'Anxova de l'Escala, una celebració que culmina aquest diumenge i que, any rere any, mou a milers de persones i incideix molt directament en el teixit comercial local. Enguany són trenta-nou els establiments que s'han sumat a la Ruta i els organitzadors –l'Ajuntament– esperen superar les sorprenents xifres de l'any passat quan es van degustar 38.087 tapes de creació inspirades en el producte estrella: l'anxova de l'Escala.

«Aquesta ruta és molt remarcable perquè és de les poques que estan dedicades a un producte concret i local», expliquen des de Turisme. Els responsables dels locals fan filigranes, si tenim en compte que, fins i tot, hi col·laboren gelateries. «Cada any hi ha tapes diferents i tots busquen superar-se», asseguren. Superar-se i endur-se el premi que els atorguen els comensals que, amb el passaport de la Ruta a la mà, van degustant tapes i segellant els llocs per on han passat. Qui les degusti totes, pot votar i optar al sorteig d'un àpat al Celler de Can Roca. També hi ha altres premis pels quals en degusten menys.



Protagonisme femení

La Festa de l'Anxova, però, té el seu moment àlgid el cap de setmana. Dissabte ja es fan activitats –un vermut maridat, un espectacle infantil i una xerrada– però el gruix es concentra diumenge al matí. Aleshores, dues dones seran protagonistes, quelcom que lliga amb la forta presència de dones dins el sector de l'anxova. Per una banda, la directora artística Rosa Ros serà l'encarregada de fer el pregó i, per l'altra, l'actriu Montserrat Carulla, que té casa al poble i ja havia fet el pregó d'una festa major, rebrà el premi Anxova d'Or.

L'actriu Montserrat Carulla.



Aquests actes es fan a la Platja. Just a tocar, a la Riba, es serviran entre 15.000 i 20.000 filets d'anxova acompanyats de pa i vi. El preu és molt popular, ja que costa 1,5 euros.