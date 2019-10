Roses programa actes dins la Setmana Mundial de la Lactància Materna

L'Associació Marones de Roses ha programat en el marc de la Setmana Mundial de la Lactància Materna un seguit d'activitats aquest dissabte al teatre municipal rosinc. L'associació fomenta i promou la lactància materna i ofereix compartir aquest fet i experiències relacionades amb la criança en general amb altres famílies de la població i voltants.

Les activitats tindran lloc durant tot el dia. La jornada començarà a les 10 del matí amb una xerrada sobre La vuelta a casa: ciencia y trucos para navegar las primeras semanas de lactancia y crianza a càrrec de la Doctora de família, IBCLC (experta en lactància materna) i escriptora del llibre Amar con los brazos abiertos, Carmela (Kika) Baeza. La xerrada donarà resposta al lema de la Setmana Mundial de la Lactància Materna 2019 'Empoderem-nos, fem possible la lactància materna!' i peticions de les sòcies i usuàries de l'associació, com l'arribada a casa, claus per facilitar l'adaptació a casa, mites, el paper de la parella, l'entorn familiar, entre d'altres.

En acabar, se servirà un petit refrigeri i es continuarà amb el visionat del documental Fuente de vida de Gabriela Alonso Martínez.